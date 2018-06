Eurovisão. Telavive, Haifa e Eilat são alternativas a Jerusalém

Carlos Santos Neves - RTP12 Jun, 2018, 16:24 / atualizado em 12 Jun, 2018, 16:26 | Mundo

A controvérsia começou a ganhar corpo logo na noite da vitória da israelita Netta Barzilai na edição deste ano do festival, que teve lugar em maio em Portugal. A partir do palco de Lisboa, a cantora de “Toy” despedia-se então com a frase “no próximo ano em Jerusalém”.Jerusalém acolheu a Eurovisão no passado, em 1979 e 1999.





Perante o desconforto da União Europeia de Radiodifusão (UER), que manifestou a vontade de ver despolitizada a escolha da cidade anfitriã – sem, todavia, descartar por completo Jerusalém -, o primeiro-ministro israelita terá concordado em demarcar-se do processo, segundo o Haaretz.



A decisão, escreve o mesmo diário israelita, foi tomada em conjunto com os ministros das Finanças e das Comunicações, Moshe Kahlon e Ayoub Kara, respetivamente, e Avichai Mendelblit, procuradora-geral. E foi entretanto comunicada à titular da pasta da Cultura.



Recorde-se que ainda na semana passada Miri Reguev insistira na realização do festival de 2019 em Jerusalém, indo mesmo ao ponto de defender que o evento não poderia acontecer no Estado hebraico se não fosse aquela a cidade escolhida.



Assim, quando se reunirem na próxima semana, a estação pública israelita Kan e a UER deverão ter em cima da mesa, como opções, as cidades de Telavive e Haifa, na costa mediterrânica, Eilat e Jerusalém.

Contexto de violência



A polémica em torno da cidade anfitriã do próximo Festival Eurovisão da Canção enquadra-se no atual contexto de recrudescimento do conflito israelo-palestiniano, potenciado pela mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém.



O primeiro departamento diplomático norte-americano foi instalado a 14 de maio. O gesto da Administração Trump, que dessa forma reconheceu, de facto, Jerusalém como capital de Israel, deu lugar a confrontos que fizeram seis dezenas de mortos entre os palestinianos.



O Presidente norte-americano veio entretanto anunciar o adiamento, por seis meses, da transferência da representação diplomática de Telavive para Jerusalém.



