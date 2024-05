Eurovisão. Vitória de Nemo reacende debate sobre pessoas não-binárias na Suíça

rapper suíço quis "quebrar o código" e apelar ao reconhecimento oficial da Suíça daqueles que, como ele, não se identificam nem como homens nem como mulheres. "Espero que este concurso possa continuar a encorajar a paz e a dignidade para todos", disse Nemo no momento da vitória, depois de ter conseguido alcançar um total de 591 pontos.



Ao contrário de outros países como as vizinhas Áustria ou Alemanha, onde vive atualmente, a Suíça não reconhece a existência de um terceiro sexo . Mas a questão que se coloca, neste momento é: vai a Suíça mudar de posição em relação às pessoas não-binárias e reconhecer a existência de um terceiro sexo?

Ministro aberto à discussão

Para já, está previsto um encontro - ainda sem data marcada - entre o jovem artista suíço e o atual ministro suíço da Justiça, Beat Jans, que respondeu favoravelmente ao convite feito por Nemo, durante a conferência de imprensa, no sábado à noite, em Malmõ, na Suécia, segundo os meios de comunicação suíços. Desafio aceite pelo ministro suíço da Justiça, Beat Jans, que ficou "encantado" com Nemo e a sua "vitória no Festival da Eurovisão da Canção", de acordo com a porta-voz do ministro, Kathrin Alder, disse a porta-voz do ministro, segundo o diário suíço 20 minutes. Segundo o canal de televisão estatal suíço RTS, uma vez que conseguiu adotar a lei cantonal sobre a igualdade durante o seu mandato como presidente cantonal de Basileia. A lei foi revista para incluir pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, não-binárias e intersexuais, um passo inédito na Suíça alemã. Beat Jans, em funções desde dezembro de 2023. O relatório que então suportava o projeto de lei defendia que o género e a orientação sexual devem "ser considerados na sua diversidade".

A Suíça não está preparada?

Apesar de o Parlamento suíço ter alterado as disposições sobre o registo de género no Código Civil, em janeiro de 2022, só poderá escolher entre dois géneros reconhecidos: feminino e masculino.





A este propósito, num relatório publicado sobre o assunto, para além das numerosas alterações à Constituição e às leis nacionais e cantonais que exigiriam o abandono do princípio de binaridade.

Mais de dois anos depois a vitória do jovem suíço não-binário, género não reconhecido legalmente na Suíça, reacende o debate sobre a questão que tem divido a esquerda, que é favorável, e a direita conservadora do Partido Popular Suíço (SVP, na sigla em alemão) e o centro-direita que se opõem à ideia de alterar o modelo atual baseado no princípio da binaridade.





Com a sua vitória na 68ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realizou na cidade sueca Malmö, de 7 a 11 de maio, Nemo tornou-se também no segundo vencedor suíço, depois de a cantora canadiana Céline Dion ter vencido o concurso em 1988, em representação da Suíça, o que levou o país a começar os preparativos para acolher a próxima edição do concurso em 2025.