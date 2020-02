Eutanásia. O caso belga

Em 2002 a lei belga descriminalizou a eutanásia em todas as suas modalidades, não fazendo distinção entre abreviar a vida através de uma terceira pessoa, o suicídio assistido ou simplesmente o deixar morrer sem prestar cuidados médicos.



O procedimento obedece a rigorosas formalidades e a uma séria de condições porque a eutanásia não é considerada como um direito absoluto.



O pedido do paciente só é aceite depois de este ter sido devidamente informado sobre todas as possibilidades terapêuticas. O médico tem um papel fundamental em todo o processo e deve analisar com o doente tanto o seu pedido de eutanásia como a possibilidade de receber cuidados paliativos alternativos.

A lei exige ainda um segundo parecer médico.



O doente deve estar consciente no momento do pedido, um pedido que deve ser voluntário e sem qualquer pressão externa. Essencial também é que a condição médica seja irreversível e que o sofrimento, físico ou psíquico, seja insuportável.



Há dois anos, quando o tema foi pela primeira vez votado no Parlamento português, a Antena 1 falou com um especialista em eutanásia. Trata-se de Jan Berhein, oncologista, especialista em cuidados de fim de vida e cuidados paliativos que é por muitos considerado como o pai da lei da eutanásia belga.

Em 2014, a lei da eutanásia foi alterada para permitir que o processo pudesse ser estendido a crianças com doenças terminais independentemente da idade. É o único país do mundo que o permite. Na Holanda, Suíça e Luxemburgo a eutanásia pode ser concedida a menores, mas apenas a partir dos 12 anos de idade.Para que a eutanásia seja aplicada é necessário que a criança expresse essa vontade e que os pais concordem com este pedido.. Um sofrimento que não pode ser atenuado e que resultará na morte em curto prazo. Os médicos devem ainda avaliar as capacidades mentais da criança e perceber se a criança não foi influenciada por terceiros.Em 2018 foram feitos 2357 pedidos de eutanásia. A maioria foi escrita em holandês e feita por pessoas entre os 60 e os 89 anos. Foram as mulheres (52,8 por cento) quem mais pediu para morrer através da eutanásia.De acordo com a Comissão Federal de Controle e Avaliação da Eutanásia, a entidade responsável por acompanhar a aplicação da lei na Bélgica, a prática da eutanásia ocorreu sobretudo em casa do doente (46,8 por cento), nos hospitais (36,1 por cento) e nos lares de idosos (14,3 por cento).A eutanásia foi sobretudo solicitada por doenças relacionadas com o cancro (61,4 por cento), a combinação de várias complicações (18,6 por cento) e doenças do sistema nervoso (8,3 por cento).Mais da metade dos pedidos estrangeiros para eutanásia na Bélgica são de franceses.Os pais e as irmãs da mulher, que estiveram presentes no momento da sua morte, alegaram que a paciente não apresentava nenhum distúrbio mental incurável, uma condição essencial para a concessão da eutanásia.Foi o primeiro caso a chegar a tribunal desde que a eutanásia é permitida na Bélgica. Mas, após horas de deliberações, o júri, composto por 12 pessoas, decidiu ilibar os médicos.