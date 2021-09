Ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont detido em Itália

Carles Puigdemont era alvo de um mandado de captura internacional emitido pelo Supremo Tribunal Federal. Fontes contactadas pela agência Efe disseram que foi preso à chegada, vindo de Bruxelas.

Gonzalo Boye, advogado do líder da independência, confirmou ao diário El Pais que o seu cliente estava em Itália para uma reunião.



Puigdemont está detido nas esquadras da polícia do aeroporto de Alghero, cidade no noroeste da Sardenha.

O antigo presidente da "Generalitat", que é também eurodeputado, foi detido pelos agentes à paisana assim que saiu do avião em Alghero, disse o delegado do governo da Catalunha em Itália, citado pela Efe.

A audiência está marcada para esta sexta-feira, às 9h00. Segundo uma nota do gabinete de Puigdemont, este será levado ao Tribunal de Justiça de Sássari, também na Sardenha, para que seja decidida a sua libertação ou extradição.Para além do seu advogado, Puigdemont está também a ser acompanhado por uma equipa de advogados italianos.

Fontes consultadas pelo jornal espanhol adiantaram que o ex-presidente da Catalunha estava na ilha de Sardenha para participar em vários eventos, nomeadamente no Aplec Internacional Adifolk, um evento de cultura popular. Iria também reunir-se com prefeitos da Sardenha e autoridades municipais pró-independência.

Um dos eventos iria contar com a participação de Victòria Alsina, responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros na Catalunha, e com Laura Borràs, presidente do parlamento da Catalunha.