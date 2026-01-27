Mundo
Ex-primeira-ministra ucraniana alvo de um mandato de captura russo
Um tribunal russo emitiu um mandato de captura para prender a ex-primeira-ministra ucraniana, Yulia Tymoshenko. Segundo a agência russa TASS, Tymoshenko é acusada de espalhar "notícias falsas sobre as Forças Armadas Russas".
A ex-primeira-ministra foi também incluída na lista de procurados internacionais, de acordo com a Procuradoria-Geral da Rússia.
A pena pode incluir o pagamento de uma multa entre três a cinco milhões de rublos (25,5 a 42,6 mil euros) até uma pena de prisão entre cinco a dez anos.
Yulia Tymoshenko, primeira-ministra ucraniana em 2005 e entre 2007 e 2010, já tinha sido incluída em 2024 na lista russa de pessoas mais procuradas, por crimes não especificados.
