Ex-prisioneiros políticos ainda trazem na memória a clausura no Tarrafal

Foto: Hemis via AFP

Decorrem em Cabo Verde as comemorações dos 50 anos da libertação do Tarrafal, o campo que aprisionou, no tempo da ditadura, os opositores portugueses e, mais tarde, guerrilheiros dos grupos de libertação dos países africanos.

Meio século passado, ainda há quem tenha bem presente as duras experiências vividas na prisão em Cabo Verde, como registou a enviada especial da Antena 1 Paula Borges.



Depois de uma semana marcada por afirmações polémicas, Marcelo Rebelo de Sousa ausenta-se esta terça-feira do país para uma visita a Cabo Verde. Durante os próximos dias, o presidente da República vai participar nas comemorações dos 50 anos da libertação do Tarrafal.