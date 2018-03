Exército sírio entrou em cidade-chave de Ghouta Oriental

Lusa14 Mar, 2018, 23:14 | Mundo

"As forças do regime atacaram Hammuriyah e conseguiram retomar o controlo parcial" da cidade, situada no sul daquele enclave, a leste de Damasco, indicou o Observatório, citado pela Agência France Presse.

Pelo menos 25 civis, incluindo três crianças, morreram hoje após bombardeamentos do regime sírio no enclave rebelde de Ghouta Oriental.

Os ataques aéreos, além de atribuídos pelo OSDH ao regime de Bashar al-Assad e os seus aliados russos, foram também resultado dos ataques de artilharia contra a zona, segundo aquela organização não-governamental.

Hoje, foram retirados do enclave 35 civis com necessidades médicas e os seus acompanhantes.

De acordo com o OSDH, desde o início da ofensiva do regime sírio no enclave de Ghouta Oriental, a 18 de fevereiro, cerca de 1.200 civis morreram, incluindo perto de 250 crianças,

No conflito na Síria, que se estende a outros territórios e dura há quase sete anos, morreram mais de 350 mil pessoas.