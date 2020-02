Experiências em laboratório. Portugal usou mais de 40 mil animais num ano

Em Portugal, os roedores são os animais mais utilizados em laboratório., e cerca de três mil ratos.Foram ainda utilizados, nesse ano,(sendo o peixe-zebra o mais concorrido, por ser transparente e geneticamente semelhante aos humanos),(moluscos marinhos),Por outro lado, animais como cães, gatos, furões, cavalos ou primatas não foram utilizados nas investigações portuguesas, ao contrário do que se verifica noutros países europeus.No total,de todos os animais utilizados nos Estados-membros da UE no mesmo ano., ultrapassando os 1,83 milhões, na sua maioria roedores.

Os números na União Europeia

Quanto à União Europeia como um todo, o número total de animais utilizados em laboratório fixou-se nos, valor menor do que no ano anterior, quando se registaram 9,81 milhões.“Mais de 92 por cento [em 2017] foram ratinhos, peixes, ratos e pássaros, enquanto os cães, gatos e macacos representam cerca de 0,25 por cento do total”, elucida a Associação Europeia de Investigação Animal (EARA, na sigla original), entidade que comunica e defende a investigação biomédica com recurso a animais, fornecendo informações concretas sobre a mesma.No comunicado em que divulga o relatório da Comissão Europeia, a EARA esclarece queEstas estatísticas não podem ser comparadas com relatórios anteriores porquee cobre aspetos que não estavam incluídos nos anteriores documentos, tais como o estatuto genético dos animais e o nível de gravidade dos procedimentos a que estão sujeitos.A associação esclarece ainda que, enquanto, que ainda não tem cura e origina mortes precoces.

Avanços no combate ao cancro da pele e diabetes

“A utilização de animais na investigação é, muitas vezes, a única forma de desenvolver novos tratamentos e compreender o corpo humano”, sustentou Kirk Leech, diretor-executivo da EARA.Em Portugal, um dos casos em que o uso de animais se mostrou fundamental aconteceu na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), onde“Esta vacina não tem como alvo direto as células tumorais, utilizando em vez disso o sistema imunitário do corpo para destruir de forma seletiva as células cancerígenas”, explica a EARA. “Estes resultados são extremamente relevantes para os pacientes com cancro”.Já no Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa,, permitindo que esta doença interfira menos com as atividades diárias dos pacientes.“A maioria dos medicamentos que existem são provenientes de investigações com animais”, explica a EARA, acrescentando quePor essa razão, “a investigação com animais é estritamente regulada” por diretivas europeias e, para cada procedimento em animais – desde uma recolha de sangue a uma cirurgia – são necessárias licenças e aprovações por parte de entidades que avaliam a ética destes processos.A associação dá o exemplo da maquilhagem, explicando que

Consequências nos animais

O relatório da Comissão Europeia é também transparente em relação às consequências sofridas pelos animais usados em laboratório, esclarecendo que, em 2017,De acordo com o documento, a maioria de utilizações “severas” deveu-se a testes de potência dos medicamentos para controlo de qualidade (em 264 mil dos casos), seguindo-se testes no sistema nervoso (87 mil) e diagnósticos de doenças (81 mil).Testes no sistema nervoso são, aliás, uns dos mais recorrentes em animais no que diz respeito a “investigações básicas”, seguindo-se testes no sistema imunitário, testes de oncologia e testes de comportamento animal.Nas “investigações complexas”, que são menos frequentes, as principais áreas estudadas são o cancro humano, perturbações nervosas e mentais, doenças infeciosas em humanos e doenças do campo animal.De acordo com a legislação em vigor,. No entanto, nem sempre tal é possível, e

Acordos de Transparência

Em 2018,sobre a Investigação Animal promovido pela EARA (Associação Europeia de Investigação Animal) com o objetivo de dar a conhecer à sociedade a realidade das experiências com animais de laboratório.Na altura, o neurocientista Nuno Sousa, uma das caras deste Acordo de Transparência, explicou à RTP quee que estas têm o “dever” de transmitir essas informações com toda a clareza.





Desde a assinatura, Portugal tem vindo a trabalhar para ser mais aberto em relação a este tema. “O setor biomédico português confirmou o seu compromisso para com a abertura quando 16 instituições assinaram o Acordo de Transparência que pretende uma comunicação mais aberta sobre como os animais são usados nas investigações”, explica a EARA.

Para já, existem acordos de transparência no Reino Unido, Espanha, Portugal e Bélgica. A Suíça deverá assinar um acordo ainda este ano, e Itália e França poderão ser os países seguintes na lista.