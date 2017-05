Explosão em Cabul perto de embaixadas faz dezenas de mortos

Andreia Martins - RTP 31 Mai, 2017, 07:48 / atualizado em 31 Mai, 2017, 10:45 | Mundo

Um camião armadilhado explodiu esta quarta-feira perto do Palácio Presidencial, próximo de várias embaixadas ocidentais e edifícios governamentais. A informação foi confirmada à agência France-Presse por responsáveis do Governo afegão.





A explosão, na sequência de um ataque suicida, ocorreu perto das 08h25 locais (04h55 em Lisboa) junto à praça de Zanbaq, perto de um bairro diplomático da capital, segundo confirmou um porta-voz do Ministério afegão do Interior.





Através do Twitter, o mesmo porta-voz do Ministério do Interior apelou à população para doar sangue nos hospitais da cidade.



O Ministério afegão da Saúde assume que o número de mortos poderá ser novamente atualizado, dado o número de pessoas feridas e de corpos que continuam a dar entrada nos hospitais da cidade.

O Presidente do Afeganistão já veio condenar o ataque "cobarde". Ashraf Ghani lembra que o atentado acontece no início do Ramadão e visou "civis inocentes no seu dia-a-dia".



A agência France-Presse conta que o impacto do estrondo fez-se sentir em vários pontos da cidade e causou o pânico entre a população. Uma enorme nuvem de fumo cobriu a cidade após a explosão.







"Parecia um terramoto", conta Mohammad Hassan, um dos testemunhos ouvidos pela agência Reuters, e que apresentava ferimentos na cabeça.

Feridos na Embaixada alemã



Marielle de Sarnez, ministra francesa dos Assuntos Europeus, confirmou logo pela manhã, em entrevista à rádio Europe 1, que as embaixadas de França e da Alemanha em Cabul sofreram "danos materiais".





O representante da diplomacia alemã confirma entretanto que vários funcionários da Embaixada germâmica na cidade ficaram feridos na sequência da explosão. Um segurança afegão que trabalhava à porta do edifício acabou por morrer, segundo foi confirmado por Sigmar Gabriel.





“O ataque aconteceu muito perto da Embaixada alemã. Atingiu os civis e aqueles que estão no Afeganistão a trabalhar num futuro melhor para país. É particularmente desprezível que essas pessoas tenham sido o alvo deste ataque” escreveu no Twitter.



A Embaixada da Índia, localizada a poucas centenas de metros do local do atentado, confirma que não registaram vítimas ou feridos.





O embaixador Manpreet Vohra confirma que não há vítimas entre os diplomatas indianos, mas que o edifício sofreu danos. "A explosão foi muito forte e vários edifícios nas redondezas, o nosso incluído, sofreram danos consideráveis, com várias janelas partidas e portas rebentadas". “Graças a Deus, o pessoal da Embaixada indiana saiu ileso desta enorme explosão em Cabul”, tweetou a chefe da diplomacia da Índia, Sushma Swaraj.O embaixador Manpreet Vohra confirma que não há vítimas entre os diplomatas indianos, mas que o edifício sofreu danos. "A explosão foi muito forte e vários edifícios nas redondezas, o nosso incluído, sofreram danos consideráveis, com várias janelas partidas e portas rebentadas".





A Embaixada da China também foi atingida e a Embaixada do Reino Unido, perto do local, confirmou que não houve baixas entre os representantes britânicos. O edifício da Embaixada da Turquia também foi atingido, mas não há registo de feridos.