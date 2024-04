Explosão em central hidroelétrica em Itália faz pelo menos quatro mortos

(em atualização)







O fogo terá começado a cerca de 30 metros de profundidade, num dos transformadores da central, de acordo com a empresa italiana de distribuição de energia Enel. O incidente aconteceu por volta das 15h00 (hora local) numa barragem do lago Suviana, um dos três lagos artificiais que alimentam a central eléctrica.





A prefeitura da capital da região informou, inicialmente, a agência France Presse que há “12 pessoas afetadas: três mortos, três feridos e seis desaparecidos”.





Entretanto, as autoridades confirmaram a quarta morte.





❌#Bologna, #esplosione nel primo pomeriggio di #oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana: soccorsi 3 operai feriti, #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi. Intervento in corso [#9aprile 16:30] pic.twitter.com/EsT20o16lM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 9, 2024







O grupo italiano Enel Green Power, subsidiária especializada em energias renováveis ​​da Enel, informou num comunicado que “deflagrou um incêndio que afetou um transformador da central hidroelétrica” e garantiu que “todas as medidas de segurança” foram rapidamente ativadas para permitir a "retirada adequada do pessoal" no local.







“Após uma primeira investigação, a bacia da barragem da central de Bargi não foi danificada e está segura”.





Um porta-voz da Enel esclareceu posteriormente que a barragem não foi danificada pela explosão mas que a produção de energia foi interrompida, sem que isso tenha impacto no "fornecimento de eletricidade a nível local e nacional".



Segundo disse à televisão local o chefe dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici, não é possível determinar de imediato as causas deste acidente. As instalações onde ocorreu a explosão estão parcialmente inundadas e cheias de fumo e, por isso, inacessíveis.



“Estamos a acompanhar a evolução deste assunto com preocupação”, reagiu o vice-primeiro-ministro Antonio Tajani no X.





Já o prefeito da cidade vizinha de Camugnano, Marco Masinara, disse que foram já identificados três corpos e confirmou que quatro pessoas estão desaparecidas e que as três que ficaram "gravemente feridas" foram levadas para o hospital.



Segundo Masinara, informações preliminares indicavam que o incidente teria ocorrido devido a um defeito numa turbina. Problema não confirmado pela empresa.







“Parece que houve um desabamento da laje e o resgate é difícil porque muita água inundou o oitavo andar do subsolo”, disse ainda o governante.







"É um acidente muito grave", disse, citado no jornal italiano Corriere della Sera. "É um acidente de trabalho terrível, uma tristeza enorme: toda uma comunidade foi atingida, a nossa e a da Enel, que tem aqui laços fortes com todas as pessoas que trabalharam na central durante anos".









"É com apreensão que acompanho as terríveis notícias sobre a explosão numa central hidroeléctrica na barragem de Suviana, nos Apeninos bolonheses", escreveu na rede social X. "Toda a minha solidariedade e do Governo para com as famílias das vítimas e os feridos envolvidos"



Seguo con apprensione la terribile notizia riguardante l'esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese. Tutta la mia vicinanza e quella del Governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 9, 2024

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, já reagiu ao acidente., escreveu na rede social X.









com agências