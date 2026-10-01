Explosão em fábrica de produtos químicos a 100 quilómetros de Moscovo faz sete mortos

O canal Shot, na plataforma Telegram, estimou em sete o número de vítimas mortais resultantes do incidente, provocado por falhas técnicas.

Um total de 40 pessoas tiveram de ser retiradas, segundo a agência russa TASS.

As autoridades locais não confirmaram a morte dos funcionários da fábrica.

O chefe interino da administração do distrito de Sergiev Posad, Alexei Luzhetski, referiu na plataforma MAX que, no momento do incidente, estavam 44 pessoas nas instalações, tendo sido retirados e assistidos por paramédicos 40 funcionários, que "não reportaram problemas de saúde".

"Estão a ser feitas buscas pelas outras quatro pessoas", disse Luzhetski.

Uma densa coluna de fumo cinzento ergueu-se sobre as instalações.

Os bombeiros já estão a trabalhar no combate ao incêndio, apesar do risco de novas explosões, acrescentou Luzhetski.

De acordo com o canal de Telegram independente Mash, um dos armazéns da fábrica ficou parcialmente destruído.

Fonte dos serviços de emergência informou a TASS que, "de acordo com os dados preliminares, o incêndio foi provocado por falhas técnicas", sendo que a causa definitiva será determinada após perícia.