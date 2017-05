Explosão em Roma

Não há feridos

O local foi evacuado e isolado. A Procuradoria de Roma abriu um inquérito aos acontecimentos.

A explosão ocorreu às primeiras horas da manhã desta sexta-feira nas instalações de um posto dos correios nos arredores da capital italiana. A polícia deslocou-se para o local, onde recolheu estilhaços do engenho detonado e que agora serão analisados laboratorialmente.Inicialmente, foi colocada em cima da mesa a hipótese de se tratar de um grande grande petardo ou uma carta-armadilhada. A polícia descarta a ideia de atentado, falando agora de uma acção apenas para chamar a atenção, sem o objectivo de atingir ninguém.A jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira está em Roma e esta manhã, no Bom Dia Portugal, adiantou mais pormenores sobre o que aconteceu.O engenho foi deixado no local ou foi atirado por alguém para dentro do parque. A agência de notícias Ansa avança que poderá tratar-se de um engenho explosivo colocado dentro de um recipiente de plástico e posteriormente deixado no chão entre dois carros.Há ainda a possibilidade de se ter tratado de uma explosão controlala à distância. Entretanto, testemunhas falam de duas explosões, um primeiro estrondo mais forte seguido de uma exposão fraca.A explosão provocou momentos de pânico entre as pessoas que se encontravam nos correios, mas sem consequências físicas.Apenas danos nas viaturas e uma mancha negra na paredes e pedaços do engenho no chão, que foram recolhidos pela equipa da polícia enviada ao local.As explicações poderão ainda vir das imagens de videovigilância recolhidas pelas câmaras instaladas no local e que merecerão a atenção das autoridades.