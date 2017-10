Exportação mundial de vinho com a maior queda desde 1961

RTP24 Out, 2017, 14:40 | Mundo

Durante a conferência de imprensa na Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o Diretor-Geral Jean-Marie Aurand referiu que este ano houve uma queda íngreme na produção de vinho de cerca de 246.7 milhões de hectolitros (mhl) - um hectolitro representa 100 litros -, uma queda de 8,2 por cento comparativamente ao ano de 2016.



Tendo em conta os vários paises, é possível verificar que a produção de vinho diminuiu em Itália (39.3 mhl), França (36.7 mhl), Espanha (33.5 mhl) e Alemanha (8.1 mhl).



Em França, a produção de vinho foi afetada nas maiores regiões, incluindo as cidades de Bordeaux e Champagne, com uma projeção do Governo que a produção vai ser a mais baixa das últimas décadas.



Estima-se ainda que a produção de vinho no Reino Unido diminuirá para os valores registados há 36 anos, devido às geadas na primavera e ondas de calor no verão.



Comparando os valores deste ano com os de 2016, Portugal (6.6 mhl), Roménia (5.3 mhl), Hungria (2.9 mhl), Aústria (2.4 mhl) e Estados Unidos (23.3 mhl) são os únicos países com um aumento da produção de vinho.



Ainda assim, na América do Sul a produção aumentou ligeiramente tendo em conta os níveis baixos do ano passado, particularmente na Argentina (11.8 mhl) e no Brasil (3.4 mhl). No Chile, a produção permaneceu baixa, com 9.5 mhl.



O sul de África (10.8 mhl) e a Nova Zelândia (2.9 mhl) mantiveram os níveis de produção.

"Top três" registam os valores mais baixos

França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul e Portugal são alguns dos maiores produtores de vinhos no mundo. Os primeiros três países referidos são o "top três" dos produtores de vinho mundialmente, e foram os que registaram os valores mais baixos, tendo em conta o período homólogo do ano passado.



A projeção da Organização International da Vinha e do Vinho, que exclui o sumo e novos vinhos, revela que a produção de vinho em Itália reduziu para 23 por cento, nos 39.3 mhl, França com uma produção que caiu para os 19 por cento (36.7 mhl) e a produção em Espanha reduziu para os 15 por cento, nos 33.5 mhl.



Tendo em consideração estes valores de produção de vinho, em países como França - o principal exportador do mundo - os produtores apontam para produzir menos vinho, mas que seja de qualidade.



Nestas primeiras projeções faltaram dados de alguns países, nomeadamente da China, pelo que a OIV assume uma produção semelhante à do ano passado, com 11.4 mhl.