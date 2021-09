"Facada nas costas". França em fúria com acordo tripartido de defesa Aukus

, que venceu em 2016 contra propostas da Alemanha e do Japão, de fornecer a marinha australiana com 12 submarinos Shortfin Barracuda convencionais.

Na altura, o acordo anunciado pelo então primeiro-ministro australiano Malcom Turnbull, era o maior contrato australiano de sempre na área da Defesa. Os submarinos seriam construídos em Adelaide, com aço australiano e criando 2.800 postos de trabalho, referiu Turnbull.

Há apenas duas semanas, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros australianos confirmaram junto de Paris este mesmo acordo, firmado com o construtor naval francês Naval Group, para substituir os anteriores submarinos franceses Collins, com duas décadas de uso.Ao receber em Junho Scott Morrison, o primeiro-ministro da Austrália, o presidente francês Emmanuel Macron tinha também celebrado as décadas de futura cooperação entre os dois Estados.A frustração gaulesa levou mesmo o ministro a deixar de lado a fleuma diplomática e a fazer comparações pouco elogiosas para o presidente Joe Biden, num novo sinal de distanciamento entre parceiros transatlânticos, numa altura em que a confiança francesa nos Estados Unidos atinge novos mínimos.”, afirmou à rádio France Info. “Isto não se faz entre aliados”.Questionado se Washington “enganou” Paris quanto ao que o próprio Le Drian chegou a considerar o “contrato do século” dos estaleiros franceses, o ministro não hesitou em responder que “a sua análise da situação está mais ou menos correta”.

E Paris não vai ficar de braços cruzados, garantiu. “Vamos necessitar de esclarecimentos. Temos contratos. Os australianos precisam de nos dizer como tencionam denunciá-los”, afirmou o francês.





A fúria de Paris já começou a ter consequências, com o cancelamenta da gala comemorativa da aliança entre os Estados Unidos e a França, a pretexto dos 240 anos do apoio francês à revolução americana na batalha da Baía de Cheasepeake contra a Marinha Real britânica. A gala ia ter lugar sexta-feira na embaixada francesa em Washington.



Justificações

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afastou as críticas e sublinhou quee gerar “centenas de empregos especializados”, acrescentou.O secretário britânico da Defesa, Ben Wallace, defendeu o novo acordo submarino, mantendo que não implica uma mudança estratégica de fundo entre Paris e Londres. “Os australianos decidiram que precisavam de alterar” o acordado, afirmou à BBC esta quinta-feira.“Não fomos à pesca disso mas enquanto aliados próximos, quando os australianos falaram connosco, claro, estudámos a proposta. Percebo a frustração francesa quanto ao assunto”, acrescentou Wallace.

O Aukus é considerado por analistas como um dos mais significativos acordos de segurança e defesa desde o fim da II Guerra Mundial. Seria preciso remontar a 1958 para encontrar outro contrato semelhante, firmado então entre os EUA e o Reino Unido.

O fito não declarado das três potências signatárias será o de contrariar o domínio chinês do Indo-Pacífico, já que, o que confere maior influência aos EUA na região.O Aukus irá ainda implicar a partilha de capacidades cibernéticas, Inteligência Artificial e de diversas outras tecnologias de vigilância submarinas.

Corrida às armas

Considerado uma resposta direta ao investimento de Pequim na modernização e desenvolvimento das suas capacidades nucleares,Joseph Borrell, responsável pela diplomacia da União Europeia, reagiu ao acordo sublinhando que o bloco necessita igualmente de desenvolver as suas próprias estratégias de defesa e securitárias, particularmente no Indo-Pacífico.

“Temos de sobreviver à nossa custa, tal como outros o fazem”, disse Borrell esta quinta-feira ao apresentar uma nova estratégia europeia para a região asiática, referindo a “autonomia estratégica” já defendida por Macron.

Borrell acrescentou que“Compreendo até que ponto do Governo francês deve estar desiludido”, afirmou.A Associação de Controlo de Armas, uma organização norte-americana apartidária, lamentou a iniciativa que resultou no Aukus e alvitrou que a experiência diplomática ocidental seria mais útil no desenvolvimento de um sistema que obrigasse cada Estado a informar os restantes quanto às suas capacidades nucleares.Melhor ainda, o Reino Unido e os seus aliados deveriam estar a tentar convencer Pequim a desistir de possuir armas nucleares, em vez de lhe darem pretexto para novos investimentos, referem ainda alguns observadores críticos e adeptos de uma diplomacia suave.

Ameaças à Austrália

A própria China acusou os três aliados do Aukus de regressarem aos tempos da Guerra Fria, quando Ocidente e União Soviética investiam em ameaças nucleares sucessivamente mais graves.apesar das promessas de Scott Morrison de que os novos submarinos não serão equipados com armas atómicas, em respeito pela decisão do país de não se tornar uma potência nuclear.Dirigindo-se a Morrison, o especialista militar sénior, sem se identificar, afirmou a um jornal australiano que, podendo estar armada com armas nucleares a qualquer momento”.Ao Parlamento britânico, Boris Johnson garantiu que o Aukus “não pretende ser contencioso”. O acordo, acrescentou, reflete “a relação próxima que temos com os Estados Unidos e com a Austrália, os valores partilhados entre nós e o absoluto nível de confiança” mútua.A intervenção britânica, que terá sido determinante para o estabelecimento do Aukus, fez erguer algumas sobrancelhas, até porque o seu contributo será mínimo se comparado com o norte-americano.Os analistas acreditam que esta foi uma forma de Londres afirmar aos britânicos e ao mundo em geral que não precisa da União Europeia para manter a sua influência global.