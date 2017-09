Facebook entrega conteúdo de anúncios comprados por russos ao Congresso norte-americano

RTP21 Set, 2017, 23:10 / atualizado em 21 Set, 2017, 23:19 | Mundo

A decisão de hoje ocorre depois das pressões crescentes de congressistas para que o conteúdo dos anúncios fosse divulgado.



A empresa liderada por Mark Zuckerberg já entregou os anúncios às autoridades federais que estão a investigar a interferência russa na eleição que ditou a vitória do candidato republicano Donald Trump.



Os líderes da comissão de Informações do Senado têm procurado trazer executivos da rede social Facebook ao Congresso, desde que a empresa revelou a existência da publicidade no passado dia 6 de setembro.



Mas os críticos insistem que a empresa deveria fazer mais, por exemplo, prevenindo os seus utilizadores como podem ser influenciados por intrometidos externos.



Num vídeo em direto publicado no Facebook, o CEO da empresa disse estar “muito preocupado com os processos eleitorais e em proteger a sua integridade”.



Mark Zuckerberg acrescentou que não quer ninguém “a usar as nossas ferramentas para minar a democracia”.



Precisamente para evitar o uso da rede social para eventuais ações de manipulação, o presidente executivo fo Facebook apresentou nove passos que serão adotados pela empresa para tornar os anúncios de cariz políticos mais transparentes.



"Vivemos num mundo novo. É um novo desafio para as comunidades na internet lidar com os estados-nação que tentam subverter eleições. Mas isso é o que temos de fazer", acrescentou.



Colin Strech, consultor jurídico do Facebook, sublinhou esta quinta-feira que a rede social não divulga conteúdos de forma leviana, mas que neste caso importa proteger a democracia e compactuar com a investigação em curso.



"Acreditamos que os norte-americanos merecem uma explicação sobre o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2016", reiterou.



Depois do anúncio da empresa de Menlo Mark, também o Twitter tem estado sob pressão para divulgar dados ao Congresso norte-americano. A rede social tem sido discreta e anunciou que irá fornecer dados ao Comité de Informações do Senado na próxima quarta-feira, à porta fechada.



c/ Lusa