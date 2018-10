Facebook multado em 560 mil euros por falha na proteção de dados

RTP25 Out, 2018, 13:44 | Mundo

O Information Commissioner’s Office (ICO), no Reino Unido, multou a empresa Facebook em 560 mil euros. A decisão sobre a multa já tinha sido tomada em julho, sendo revelado esta quarta-feira o documento com a decisão final.



A multa representa a punição pelo uso indevido de dados de utilizadores no escândalo que envolveu a empresa britânica de análise de dados Cambridge Analytica. Na nota disponibilizada esta quarta-feira, o ICO afirma que a multa não é de um valor excessivo e que “teria sido razoável e proporcional impor uma penalidade maior”.

Este representa o valor mais alto possível segundo as regras sobre proteção de dados prévias à alteração de maio. A quantia deve ser paga até 24 de novembro de 2018.





O ICO refere que “as empresas do Facebook processaram dados pessoais de forma injusta” e que o Facebook ”não tomou as medidas técnicas e organizacionais apropriadas contra o processamento não autorizado ou ilegal de dados pessoais”.



O Information Commissioner’s Office emitiu ainda esta quinta-feira um comunicado, no qual explica que as investigações concluíram que “as informações pessoais de pelo menos um milhão de utilizadores do Reino Unido estavam entre os dados recolhidos e, consequentemente, colocados em risco de uso indevido”.



Elizabeth Denham, Comissária de Informação no ICO, disse no comunicado que “o Facebook falhou em proteger suficientemente a privacidade dos seus utilizadores antes, durante e depois do processamento ilegal destes dados. Uma empresa do seu tamanho e conhecimento deveria ter sabido melhor e feito melhor”.



O escândalo Facebook-Cambridge Analytica veio a público no início deste ano, ao revelar o uso impróprio de dados de milhares de utilizadores da rede social pela empresa de análise de dados. A falha na proteção de dados dos utilizadores por parte do Facebook permitiu o acesso a informações de mais de 50 milhões de pessoas.