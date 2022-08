Factor de poluição. Há cada vez mais sites ecologistas a vigiarem os voos privados

A prática do rastreamento de voos, ou ‘flight tracking’ em Inglês, que consiste em acompanhar a deslocação de aviões privados a partir dos sinais que estes transmitem publicamente, ganhou adeptos com a pandemia e com a guerra a Ucrânia.









Desde o primeiro momento, rastrear os voos de celebridades como Kylie Jenner, a cantora Taylor Swift ou o rapper Drake, visa denunciar a poluição causada e pressionar para a redução da pegada de carbono produzida devido à utilização de voos privados para viagens que poderiam ser feitas em meios de transporte menos poluentes, como o comboio. Para o efeito são utilizadas plataformas como ABS-B Exchange, FlightAware ou FlightRadar24.



Potenciada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, a curiosidade de um crescente número de visitantes continuou a ser estimulada com a criação de contas automatizadas nas redes sociais, ou 'bots', que acompanham as deslocações de personalidades. A viagem a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi seguida por três milhões de utilizadores no site FlightRadar24, mais um milhão do que o número diário de habituais utilizadores, e que levou a que o site estivesse temporariamente inacessível. As contas @ElonJet @ZuccJet seguem empresários como Elon Musk e Mark Zuckerberg, bem como uma série de celebridades e milionários, mas também o Estado russo



Tal como um grande número de contas idênticas, foram criadas pelo americano Jack Sweeney e cada tweet faz referência às emissões de CO2. "Foi algo que os meus assinantes me pediram para adicionar", afirmou Jack Sweeney em maio.