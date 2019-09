Falência da Thomas Cook. Algarve perspetiva milhares de euros de prejuízo

Foto: Reuters

Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, o encerramento desta empresa vai ter efeitos negativos no turismo do Algarve. Além de deixar de receber turistas, há ainda dívidas que ficarão por receber por parte das empresas algarvias.







Com esta falência, as autoridades britânicas terão agora que organizar um repatriamento maciço de cerca de 600 mil turistas em todo o mundo, incluindo 150 mil para a Grã-Bretanha.