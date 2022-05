"Fantasma de Kiev". O militar que teria derrubado 40 aviões russos é, afinal, um mito

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Foi apenas um dia depois da invasão russa da Ucrânia que os meios de comunicação desse país começaram a mencionar um piloto de identidade desconhecida, que, a bordo de um avião de combate MIG-29.Pouco depois, começaram a circular pelas redes sociais ilustrações e vídeos com o“Fantasma de Kiev”. Até o ex-presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, partilhou uma fotografia de um piloto a quem chamou de Fantasma de Kiev, atribuindo-lhe “seis vitórias sobre pilotos russos”.O próprio Governo da Ucrânia ajudou, ainda em fevereiro, a disseminar esta informação, publicando um vídeo de um piloto desconhecido e louvando-o pela “invasão das aeronaves russas”., escreveu o Executivo de Volodymyr Zelensky.No início de março, o antigo legislador ucraniano Ihor Mosiychuk veio dar força ao boato ao divulgar nas redes sociais que o piloto tinha sobrevivido, regressado à base e voltado a voar para derrubar mais aeronaves inimigas. Pouco depois, o jornalescrevia queAgora, porém, chega a confirmação de que a figura louvada pelos ucranianos não passa de um mito. A fotografia publicada por Poroshenko era, afinal, de uma publicação de 2019 feita pelo Ministério ucraniano da Defesa, e o vídeo partilhado pelo Governo era de um simulador de voos de combate. assegurou, no Facebook , a Força Aérea da Ucrânia, desmentindo o rumor.

“Precisamos desta propaganda em tempos de guerra”

O esclarecimento chega depois de vários diários internacionais, incluindo o britâniconuma batalha aérea entre Ucrânia e Rússia no passado mês de março.O desmentido vem confirmar que tudo não passou de propaganda ucraniana para aumentar a moral num contexto de guerra física, mas também de guerra de informação entre os dois países vizinhos., escreveu a Força Aérea ucraniana na mesma publicação no Facebook, explicando que, “no dia 13 de março, Tarabalka foi heroicamente morto numa batalha área com as forças dominantes dos ocupantes russos”.“Mais uma vez, pedimos à comunidade ucraniana que NÃO negligencie as regras básicas da partilha de informação e que verifique as fontes antes a divulgar”, pediram as autoridades.

No Twitter, a Força Aérea acrescentou que “as informações sobre a morte do Fantasma de Kiev estão incorretas”. “O Fantasma de Kiev está vivo, encarna o espírito coletivo dos pilotos altamente qualificados da Brigada de Aviação Tática que estão a defender, com sucesso, a região de Kiev”, frisou.





The information about the death of the The Ghost of #Kyiv is incorrect. The #GhostOfKyiv is alive, it embodies the collective spirit of the highly qualified pilots of the Tactical Aviation Brigade who are successfully defending #Kyiv and the region. — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) May 1, 2022

À BBC, o historiador militar ucraniano Mikhail Zhirohov explicou que seria praticamente impossível um só piloto derrubar mais de quatro dezenas de aviões., considerou, lembrando que no início da guerra a Rússia dominava o espaço aéreo da Ucrânia.O especialista defendeu, porém, ser “essencial haver esta propaganda, visto que as nossas forças armadas são mais pequenas e que muitos acreditam que não conseguimos igualar a Rússia”., assinalou, louvando a criação de um fantasma que se tornou símbolo da resistência ucraniana.