Fármaco da Sanofi causa malformação em crianças francesas

20 Abr, 2017

O medicamento da Sanofi era produzido em França com o nome Depakine no campo da epilepsia e Depakote e Depamide para doenças bipolares. Acredita-se que o fármaco também tenha causado problemas do desenvolvimento do cérebro das crianças.



A Agência Nacional de Segurança do Medicamento, principal regulador dos fármacos em França, revelou que vai publicar um estudo na segunda metade deste ano explicando quais as consequências neurológicos após tomar o fármaco.



O Valproate é um medicamento que foi aprovado em 1967 em França como anti-epilético e tornou-se num dos remédios mais prescritos em todo o mundo para tratar a epilepsia.



Os pais daqueles que foram afetados dizem agora que o Estado francês e a Sanofi demoraram muito tempo para avisar sobre os efeitos secundários, depois de o risco para os fetos terem sido tornado públicos no início da década de 80.