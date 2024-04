`Ferry` dinamarquês evita colisão com navio de guerra russo

O navio dinamarquês dirigia-se de um porto da ilha da Zelândia em direção a Aarhus, na plataforma continental, quando foi forçado a fazer uma curva acentuada para evitar aproximar-se demasiado do navio russo, noticia o jornal Jyllands Posten.

Conforme relatado pelo diretor de comunicação de Molslinjen, Jesper Maack, o capitão do `ferry` tentou entrar em contacto com o navio russo, mas foi impossível estabelecer uma ligação por rádio, e a embarcação dinamarquesa optou por seguir o procedimento de segurança e realizar uma manobra evasiva a uma distância segura do vaso de guerra.

O diretor de comunicação da empresa minimizou o assunto, salientando que o incidente "não foi dramático" e que nenhum dos passageiros ficou ferido.

O Centro de Operações de Defesa da Dinamarca confirmou o incidente, embora não se saiba a que distância o navio passou do outro.

Estas fontes sublinham que, de acordo com a situação, deveria ter sido o navio russo a realizar as manobras necessárias para evitar a colisão, mas isso não aconteceu, tendo o `ferry` dinamarquês optado por agir.

O incidente foi relatado à Autoridade Marítima Dinamarquesa.

De acordo com fotografias partilhadas por algumas pessoas a bordo do `ferry` e recolhidas pelo jornal dinamarquês, o navio de guerra russo pertence à categoria Neustrashimi, uma classe de grandes fragatas originalmente construídas para a Marinha Soviética e que em alguns casos ainda servem a Frota do Báltico.