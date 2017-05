Partilhar o artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard" Imprimir o artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard" Enviar por email o artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard" Aumentar a fonte do artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard" Diminuir a fonte do artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard" Ouvir o artigo Festival de Cannes premeia filme sobre corrupção no Irão com "Un Certain Regard"

Tópicos:

Direção Artística, Quinzena Realizadores,