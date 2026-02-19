Ficheiros Epstein. Bilionário Bill Gates cancela discurso na cimeira de IA em Nova Deli

"Após uma ponderação cuidadosa, e para garantir que o foco se mantém nas principais prioridades da Cimeira da IA, o senhor Gates não fará o seu discurso de abertura", confirmou a Fundação Gates.

A organização será representada por Ankur Vora, presidente dos escritórios de África e da Índia, que discursará ainda hoje na Cimeira, declarou a fundação, em comunicado.

Há apenas dois dias, vários órgãos de comunicação social noticiaram a retirada de Gates da lista de oradores, para evitar que a controvérsia entre torno das ligações do bilionário ao criminoso sexual Jeffrey Epstein pudesse ofuscar o evento.

Em resposta, na terça-feira, a fundação afirmou que o convite "nunca tinha sido retirado" e que Gates participaria como planeado na AI Impact Summit 2026, onde deveria discursar perante cerca de 20 líderes globais e centenas de executivos de gigantes tecnológicas.

Na quarta-feira, o ministro da Tecnologia indiano, Ashwini Vaishnaw, evitou endossar a presença do filantropo, afirmando simplesmente que comparecer ou não era uma "escolha pessoal", sobre a qual se recusou a comentar.

Numa entrevista transmitida em 05 de fevereiro, Bill Gates afirmou que "lamenta cada minuto" passado com Jeffrey Epstein, mas garante não ter nada de que se censurar, enquanto a ex-mulher exigiu que ele explique a relação com.

Um rascunho de e-mail de Jeffrey divulgado a 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no lote de documentos provenientes do caso, menciona relações extraconjugais de Bill Gates.

O divórcio do cofundador da Microsoft em 2021 tinha sido motivado, nomeadamente, pela sua relação com o criminoso sexual, que morreu na prisão em 2019.

Nesta mensagem, que não parece ter sido enviada, Jeffrey Epstein vangloriava-se de ter ajudado "Bill" a obter medicamentos para "remediar as consequências de relações sexuais com raparigas russas".

Questionada pela rádio e televisão pública americana NPR, a ex-mulher, Melinda French Gates, afirmou na terça-feira que compete a Bill Gates e a outros dar explicações.

"Estas questões são para essas pessoas e até para o meu ex-marido, são eles que devem responder, não eu", afirmou.

"Estou tão feliz por me ter afastado de toda esta lama", acrescentou, confirmando o papel desempenhado na sua separação pela relação passada entre Bill Gates e Jeffrey Epstein.

Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 numa prisão federal de Nova Iorque, após ter sido acusado de múltiplos crimes de tráfico sexual de jovens mulheres e raparigas menores de idade que poderiam resultar numa pena de prisão de até 45 anos.