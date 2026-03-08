Filho de Ali Khamenei é o novo Líder Supremo do Irão

#Breaking: The Assembly of Experts elected Ayatollah Mojtaba Khamenei as the third Supreme Leader of Iran pic.twitter.com/XI419xL1GZ — Iran's Today (@Iran) March 8, 2026





"O ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei (...) é nomeado e apresentado como o terceiro Líder Supremo da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos", afirmou o órgão religioso num comunicado divulgado pelos meios de comunicação iranianos.

Mojtaba, um clérigo de posição intermédia com fortes laços com a poderosa Guarda Revolucionária, era visto há muito tempo por elementos do Governo do Irão como um potencial sucessor do seu pai, que foi morto no primeiro dia dos ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.





Embora a ideologia dominante no Irão desaprove o princípio da sucessão hereditária, este possui muitos seguidores dentro da Guarda Revolucionária e no gabinete do seu falecido pai.





Nascido a 8 de setembro de 1969, na cidade sagrada de Mashhad, Mojtaba Khamenei é um dos seis filhos do antigo Líder Supremo e foi o único a ocupar um cargo público, ainda que não tenha exercido qualquer função oficial.





Devido à sua discrição, a sua verdadeira influência tem sido alvo de intensa especulação há anos entre a população iraniana e nos círculos diplomáticos. Mojtaba Khamenei é considerado próximo dos conservadores, particularmente devido aos seus laços com a Guarda Revolucionária Islâmica.





A sua mulher, Zahra Haddad-Adel, filha de um antigo presidente do Parlamento, foi também morta nos ataques aéreos israelitas e norte-americanos que mataram Ali Khamenei e a sua mulher, segundo as autoridades iranianas.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já avisou que o próximo líder do Irão "não duará muito" sem a sua aprovação e o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, avisou na quarta-feira que qualquer sucessor de Ali Khamenei se tornaria "um alvo".







