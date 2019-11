Filho de ex-presidente alemão esfaqueado durante conferência em Berlim

Fritz von Weizsäcker, médico de 59 anos, estava a participar numa palestra médica no hospital Schlosspark quando foi atacado por um homem. De acordo com o CNN, o homem, de 57 anos, estava sentado na primeira fila da sala, aproximou-se de von Weizsäcker e esfaqueou-o, várias vezes, com uma faca. O médico foi assistido mas acabou por falecer no local.A assistir à palestra, por acaso, estava um polícia que, embora não estivesse de serviço, acabou por tentar parar e impedir o agressor de atacar o médico. O polícia, de 33 anos, acabou por ficar gravemente ferido também, mas foi assistido de imediato.

As autoridades detiveram o autor do ataque e estão a investigar o assassinato. Contudo, ainda não está esclarecido o que motivou o esfaqueamento e assassinato de Fritz von Weizsäcker.

Von Weizsäcker, filho do ex-presidente alemão Richard von Weizsäcker (entre 1984 e 1990), estava a dar uma conferência sobre doenças hepáticas no hospital onde era chefe do serviço de Medicina Interna, desde 2005.

Motivações mal esclarecidas

A Procuradoria-Geral referiu apenas que se apurou existir uma antipatia do suspeito contra a família von Weizsäcker, resultante de perturbações mentais.



Contudo, o site de Der Spiegel foi mais longe e conseguiu saber que o suspeito, anteriormente internado numa clínica psiquiátrica, teria desenvolvido essa antipatia devido ao papel do pai da vítima, o ex-presidente Richard von Weizsäcker, como responsável da multinacional química Boehringer Ingelheim, que nos anos 1960 vendera ao Pentágono substâncias venenosas para utilização na guerra do Vietname.

Um porta-voz da Procuradoria em Berlim não quis confimar nem desmentir as revelações de Der Spiegel. Este ataque é o mais recente de uma série de ataques com facas na Alemanha.