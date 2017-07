Filho de Trump divulga e-mails com proposta russa de informações sobre Clinton

Lusa 11 Jul, 2017, 18:16 | Mundo

Donald Trump Júnior divulgou hoje na rede social Twitter as mensagens de correio eletrónico que trocou com Rob Goldstone, promotor musical, para combinar um encontro com a advogada russa Natalia Veselnitskaya, em junho de 2016, durante a campanha presidencial.



Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 July 2017

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 July 2017

Advogada nunca trabalhou para o Governo russo

Os e-mails mostram que foi dito a Donald Trump Jr. que o governo russo tinha informações que podiam “incriminar” a candidata do Partido Democrata, relativamente aos seus contactos com a Rússia.O filho mais velho do Presidente dos Estados Unidos afirmou, num comunicado, que divulgou as mensagens “para ser completamente transparente”.Nos e-mails, transcritos pelo jornal New York Times, Goldstone diz a Trump Jr. que “o procurador da Rússia” se ofereceu para “fornecer à campanha de Trump documentos oficiais e informações que incriminam Hillary [Clinton] e as suas relações com a Rússia e que seriam muito úteis ao seu pai”.Goldstone acrescenta: “Esta é obviamente informação de muito alto nível e sensível, mas é parte do apoio da Rússia e do seu governo ao senhor Trump”.“Se é isso que diz, adoro”, respondeu Trump Jr.Na segunda-feira, o New York Times noticiou que o filho mais velho de Trump tinha sido informado por mensagem eletrónica, antes do encontro com a advogada, que informação prejudicial a Clinton seria entregue como parte dos esforços do governo russo para ajudar a campanha de Trump.O NYT não publicou logo os e-mails, explicando que o conteúdo dos mesmos lhe foi descrito por três pessoas diferentes. Já hoje, o jornal publicou as mensagens eletrónicas e Trump Jr. divulgou-as em seguida no Twitter.Também hoje, a advogada russa disse ao programa “Today”, da NBC, ter sido chamada à Torre Trump durante a campanha presidencial para um encontro com Donald Trump Jr. e que foi questionada sobre a campanha de Clinton.Veselnitskaya disse ter recebido um telefonema de um homem que não conhecia e que lhe disse para participar num encontro com elementos da campanha de Trump.A advogada diz que não tinha informação sobre a campanha de Clinton e que nunca trabalhou para o governo russo.Veselnitskaya, que falou hoje pela primeira vez publicamente desde que foi conhecido o encontro que manteve com Trump Jr., disse que Jared Kushner, genro de Donald Trump, esteve na reunião, mas saiu depois de alguns minutos, e Paul Manafort, então diretor de campanha de Trump, estava presente, mas nunca interveio e passou a maior parte do tempo ao telefone.