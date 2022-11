Filipe Nyusi em Portugal com defesa e agricultura na agenda

Os dois chefes de Estado vão abordar o treino de forças especiais para combate em Cabo Delgado, cuja missão da União Europeia (UE) tem sido liderada por Portugal, refere-se em comunicado da presidência moçambicana.A agenda inclui ainda iniciativas em busca de "novas oportunidades de cooperação nos setores da agricultura, turismo e trabalho", acrescenta.Filipe Nyusi vai, igualmente, manter conversações oficiais com o primeiro-ministro, António Costa, e dirigir uma mesa-redonda sobre agronegócios e turismo.O estadista moçambicano será igualmente convidado de honra na inauguração do hotel Montebelo Mosteiro de Alcobaça, do grupo Visabeira, que detém unidades hoteleiras em Moçambique.Nyusi segue para Portugal após uma visita à Finlândia e será acompanhado por quatro ministros com as pastas dos Negócios Estrangeiros, Agricultura, Justiça e Turismo.A visita acontece dois meses e meio depois de António Costa ter liderado uma comitiva portuguesa que viajou a Maputo para a V Cimeira entre os dois países, acolhida por Filipe Nyusi.