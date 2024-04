Filme de Daniel Soares vai competir entre curtas-metragens do Festival de Cannes

O filme de Daniel Soares, que fará a estreia mundial em maio, em Cannes, tem produção de O Som e a Fúria e de Kid With a Bike.

"Um evento de `team-building` corre mal e obriga o dono de um atelier de arquitetura a encarar a realidade do bairro popular que a sua empresa está a gentrificar", refere a sinopse.

Daniel Soares, realizador, fotógrafo e argumentista, nascido na Alemanha, é ainda autor de outras curtas-metragens, nomeadamente as premiadas "O que resta" (2021) e "Please make it work" (2022).

"Mau por um momento" está na competição oficial de curtas-metragens em Cannes, na mesma secção que atribuiu a Palma d`Ouro em 2009 a "Arena", de João Salaviza.

Na competição deste ano está também a produção brasileira "Amarela", de André Hayato Saito.

O 77.º Festival de Cinema de Cannes está marcado de 14 a 25 de maio e conta ainda com outros filmes portugueses.

Na competição de longas-metragens, também na disputa pela Palma d`Ouro, figura "Grand Tour", de Miguel Gomes, enquanto na Semana da Crítica, um dos programas paralelos, compete a curta-metragem "As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer", de Isadora Neves Marques.

Na Quinzena de Cineastas, outro dos programas paralelos, estarão a longa-metragem "A Savana e a Montanha", de Paulo Carneiro, e as curtas-metragens "Quando a terra foge", de Frederico Lobo, e "O jardim em movimento", de Inês Lima.

Numa coprodução com Portugal apresentar-se-á também o filme "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", do realizador argentino Hermán Rosselli.