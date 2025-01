Fim do impasse. Presidente sul-coreano detido para interrogatório

Desde 3 de janeiro que as autoridades procuravam deter o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol. Na primeira tentativa, a guarda presidencial bloqueou a entrada de cerca de 150 investigadores. Esta quarta-feira, regressaram à residência presidencial em muito maior número, acompanhados por polícia e munidos de escadas e ferramentas para ultrapassar as barricadas instaladas. Desta vez, não houve resistência evidente.





O mandado de detenção ocorreu pelas 10h30 locais (1h30 em Lisboa).





Yoon Suk Yeol chegou a acordo com os investigadores que o procuravam deter.





Numa mensagem de vídeo de vídeo divulgada nas últimas horas,O presidente deposto da Coreia do Sul tem estado barricado no complexo presidencial, em Seul, desde que foi alvo de impeachment no Parlamento, a 14 de dezembro.

Em silêncio nas primeiras horas de interrogatório

, uma agência situada em Gwacheon, nos arredores de Seul, que investiga autoridades ao mais alto nível e que pode encaminhar casos para o Ministério Público.A agência, que investiga o papel do presidente deposto na declaração da lei marcial, a 3 de dezembro,Pode, após interrogatório, emitir um mandato judicial para nova detenção que pode ir até 20 dias.

O interrogatório não será gravado em vídeo a pedido do presidente deposto, segundo indicou um funcionário. Um responsável do Gabinete de Investigação da Corrupção indicou esta quarta-feira que Yoon está "a exercer o seu direito de permanecer em silêncio" nas primeiras horas de interrogatório.







Em causa nesta investigação está a declaração da lei marcial, a 3 de dezembro.A oposição acusou-o de insurreição, ao ter enviado militares com o intuito de invadir de invadir o Parlamento.

Processo de impeachment prossegue



Na sequência da declaração da lei marcial, a Assembleia Nacional destituiu Yoon Suk Yeol a 14 de dezembro.Na terça-feira, dia 14 de janeiro, teve lugar a primeira audiência formal no tribunal com vista a tomar uma decisão quanto à destituição definitiva. A sessão teve apenas alguns minutos, uma vez que Yoon não compareceu, alegando “preocupações com segurança e potenciais incidentes”.O Tribunal Constitucional deveria levar a cabo mais cinco audiências relacionadas com a deposição até ao início de fevereiro.

Estes procedimentos relacionados com o impeachment estão legalmente separados da investigação por insurreição em curso.