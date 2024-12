Coreia do Sul. Parlamento destituiu o Presidente Yoon Suk Yeol

No total, 204 deputados votaram a favor da moção e 85 votaram contra. Três deputados abstiveram-se e oito boletins de voto foram declarados nulos, de acordo com os resultados anunciados pelo Presidente da Câmara.



O impopular Presidente Yoon, de 63 anos, surpreendeu a Coreia do Sul ao impor a lei marcial na noite de 3 para 4 de dezembro e ao enviar o exército para o Parlamento para impedir a reunião dos deputados. Dezenas de milhares de manifestantes que se encontravam à porta da Assembleia Nacional à espera da votação explodiram de alegria com o anúncio do resultado, avança a AFP que cita jornalistas presentes no local.

O que se segue?



Os poderes presidenciais de Yoon são suspensos, mas este mantém-se em funções, conservando a sua imunidade em relação à maior parte das acusações, exceto no caso de insurreição ou traição. O primeiro-ministro HanDuck-soo, nomeado por Yoon, assume o cargo de Presidente em exercício.O tribunal poderá realizar as suas primeiras audiências em qualquer altura após a receção da resolução de destituição do Parlamento.O deputado Jung Chung-rae, do Partido Democrático da oposição, presidente da Comissão Parlamentar de Legislação e Justiça, será o relator do processo de destituição de Yoon.A equipa de advogados de Yoon ainda não foi anunciada, mas o seu passado como procurador suscitou relatos de que poderia recorrer a antigos colegas ou mesmo representar-se a si próprio.As três vagas estão previstas para serem preenchidas pelo Parlamento, mas a oposição e os partidos no poder na legislatura ainda não chegaram a acordo sobre as nomeações judiciais.O principal partido da oposição, o Partido Democrático, que tem a maioria no parlamento, está a tentar preencher as vagas, e o presidente interino Han, apesar de ter sido nomeado primeiro-ministro por Yoon, é conhecido pelo seu trabalho em várias administrações e não se espera que bloqueie quaisquer nomeações da oposição.O porta-voz do Partido Democrático, Jo Seoung-lae, afirmou na quarta-feira que o Parlamento deverá nomear os juízes até ao final do ano.Desta vez, os mandados de dois juízes do tribunal expiram em abril, e os juristas preveem que o tribunal poderá tentar decidir antes deles para minimizar a incerteza.No passado, dizem os académicos, os juízes do Tribunal Constitucional não votaram de forma previsível com base em tendências políticas, mas decidiram caso a caso, com base na sua interpretação da Constituição.Não se espera que as tentativas dos conservadores para angariar o apoio popular a Yoon afetem a decisão do tribunal, uma vez que Park foi destituída do cargo apesar das contínuas manifestações dos conservadores para a manter no poder, em guerra com as manifestações à luz das velas para a afastar do poder.No caso de Park, que pertencia ao partido conservador, o tribunal votou unanimemente a favor da sua destituição, incluindo alguns juízes considerados conservadores e dois funcionários nomeados por Park.Se for acusado, poderá pedir ao Tribunal Constitucional que suspenda o prazo de 180 dias do processo de destituição. O tribunal negou um pedido semelhante no caso de Park.

O tribunal rejeitou a moção após cerca de dois meses e Roh cumpriu o seu mandado de cinco anos.







c/agências