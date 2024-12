Após polémica lei marcial. Aumenta lista de pessoas impedidas de sair da Coreia do Sul

O comissário-geral da Agência Nacional de Polícia sul-coreana, Cho Ji-ho, e outros dois altos funcionários estão impedidos de sair da Coreia do Sul, informou a instituição à agência de notícias AFP.Os antigos ministros da Defesa e do Interior, o comandante da lei marcial e o chefe da contra-espionagem também estão obrigados a permanecer na Coreia do Sul.O anúncio gerou um descontentamento generalizado e a ordem acabou por ser revogada seis horas depois.A declaração da lei marcial desencadeou uma crise política e o gabinete presidencial da Coreia do Sul diz não ter “nenhuma posição oficial a oferecer” quando questionado sobre quem está no comando do país.Na segunda-feira, o Ministério da Defesa esclareceu que Yoon continua a ser legalmente o chefe das forças armadas do país, mas vincou que a crescente dissidência entre os oficiais superiores e o presidente pôs em causa o seu poder.

Partido no poder avalia demissão de Yoon

Yoon pediu desculpa pela declaração da lei marcial e prometeu deixar o seu destino ao Partido do Poder Popular (PPP), mas não se demitiu.Apesar de permanecer no cargo, Yoon delegou os seus poderes ao primeiro-ministro, Han Duck-soo, que está agora responsável por supervisionar o governo.O objetivo é evitar uma nova moção de destituição que a oposição pretende submeter a votação no próximo sábado."Ainda não chegámos a uma conclusão e teremos outra reunião com todos os nossos membros do parlamento para discutir este plano", disse Lee Yang-soo, que preside umado PPP lançada na segunda-feira para coordenar a eventual e "ordenada" saída de Yoon.

A constituição da Coreia do Sul determina que se realizem eleições no prazo de 60 dias se Yoon deixar o cargo antes do seu mandato de cinco anos terminar, em maio de 2027.

Quando questionado sobre a proposta do PPP, o líder do principal partido da oposição, o Partido Democrata (DP), Lee Jae-myung, disse aos jornalistas que não tinha a certeza se o povo aceitaria a ideia de "manter um criminoso tão grave no cargo até então".Um porta-voz do DP emitiu também um comunicado a rejeitar o plano como “absurdo”, alegando que o PPP não tem autoridade para elaborar qualquer guião para a saída de Yoon e a única opção viável é realizar umYoon é alvo de uma investigação criminal, estando acusado de insurreição e abuso de poder.