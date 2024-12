"Segundo golpe de Estado". Presidente da Coreia do Sul proibido de viajar para o estrangeiro

Questionado numa audição parlamentar sobre as medidas tomadas contra Yoon,Este painel foi criado em 2021 para investigar altos funcionários, incluindo o presidente e os seus familiares, mas não tem autoridade para processar o líder do país, sendo obrigado por lei a remeter esses pedidos para o Ministério Público.A decisão de proibição de viajar chega depois de, na passada terça-feira, o presidente ter declarado a lei marcial devido ao que apelidou de. No entanto, perante um descontentamento generalizado, cerca de seis horas depois acabou por revogar a ordem.No sábado, Yoon foi submetido a uma moção de destituição determinada pela oposição, mas sobreviveu à votação graças aos deputados do seu partido, que boicotaram o processo. Houve apenas 195 votos dos deputados sul-coreanos, número inferior aos 200 necessários para que a votação fosse contabilizada.

"Trata-se de um ato ilegal e inconstitucional, de uma segunda insurreição e de um segundo golpe de Estado", declarou Park Chan-dae, líder do Partido Democrata da oposição, referindo-se ao boicote da votação.

"Flagrante violação constitucional"



O Partido Democrata garantiu que iria reavivar a moção de destituição já esta semana. Já o Partido do Poder Popular, do presidente Yoon, disse que iria encontrar uma forma "mais ordeira e responsável" de resolver a crise.No dia da moção, o presidente pediu desculpa à nação e prometeu não voltar a declarar a lei marcial, mas resistiu aos apelos para se demitir.Esta segunda-feira,, mas vincou que a crescente dissidência entre os oficiais superiores e o presidente pôs em causa o seu poder.

Segundo a imprensa local, Yoon é alvo de uma investigação criminal.

Bae Sang-up, comissário dos serviços de imigração do Ministério da Justiça, confirmou durante uma audição parlamentar esta segunda-feira que Yoon foi alvo de uma proibição de viajar.Segundo a Constituição sul-coreana, um presidente é chefe do Governo e do Exército a menos que se demita ou fique incapacitado. No entanto, alguns membros do seu próprio partido, o Partido do Poder Popular, têm defendido queEsta hipótese não agradou à oposição, com o líder do Partido Democrata a descrevê-la como “uma flagrante violação constitucional sem qualquer fundamento legal”.

