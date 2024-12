Presidente da Coreia do Sul garante "lutar até ao fim" perante nova tentativa de destituição

"Vou lutar até ao fim", afirmou num longo discurso transmitido pela televisão sul-coreana.O líder da Coreia do Sul vincou que a oposição está a "fazer uma dança de loucura" ao tentar afastar um presidente democraticamente eleito do poder.Yoon aproveitou a ocasião para referir que a Coreia do Norte pirateou a comissão eleitoral da Coreia do Sul nas eleições de abril, lançando dúvidas sobre a derrota esmagadora do seu partido.O presidente da quarta maior economia da Ásia disse ainda esperar que os aliados políticos se juntem para o apoiar. Esse desejo parece, no entanto, cada vez mais difícil de alcançar, já queNa quarta-feira, seis partidos da oposição, liderados pelo Partido Democrático, apresentaram ao Parlamento um projeto de lei para a destituição de Yoon. A votação está prevista para sábado, uma semana depois de a primeira votação ter falhado devido ao boicote da maioria dos membros do PPP.São necessários pelo menos oito votos do PPP para obter a maioria de dois terços necessária para avançar com o processo de destituição do presidente.

EUA garantem prontidão dos militares destacados

Analistas políticos acreditam que Yoon, com carreira como procurador e perito jurídico,Se o "impeachment" for aprovado na votação do próximo sábado, os deputados terão de enviar o pedido oficial para o Tribunal Constitucional, que tem até seis meses para decidir se destitui o presidente ou se o mantém no cargo.Yoon está a ser investigado criminalmente por alegada insurreição, depois de ter declarado a lei marcial no início de dezembro porque estavam a colocar em risco a segurança nacional.Após fortes críticas, o presidente revogou a decisão cerca de seis horas depois de a ter anunciado. Os eventos deram origem à maior crise política da Coreia do Sul em décadas, provocando abalos económicos e diplomáticos.Esta quinta-feira, as forças norte-americanas destacadas na Coreia do Sul afirmaram na rede social X que o seu comandante falou com o ministro da Defesa sul-coreano,, respeitando a soberania da Coreia do Sul e os direitos individuais.

c/ agências