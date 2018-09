Florence. Inundações ameaçam EUA

RTP16 Set, 2018, 08:01 / atualizado em 16 Set, 2018, 08:37 | Mundo

A tempestade fez pelo menos dez mortos na Carolina do Norte, oito delas confirmadas pelas autoridades. Entre elas uma mãe e um bebé depois de a sua casa ter sido atingida por uma árvore. De acordo com os media americanos, entre eles a CNN, o balanço provisório aponta para 13 mortos: dez na Carolina do Norte, três na Carolina do Sul.

O furacão Florence, que atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos, perdeu hoje intensidade para tempestade tropical. As autoridades acreditam que nas próximas horas, o Florence enfraqueça e passe a ser considerado uma depressão.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a tempestade progride lentamente para o estado da Carolina do Sul, deixando um rasto de chuvas fortes, inundações, ameaça de tornados e um apagão de eletricidade que já afetou cerca de um milhão de habitações.

Segundo a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de calamidade na Carolina do Norte.

Forças armadas, guarda costeira, equipas de emergência e voluntários recorreram a helicópteros, barcos e veículos pesados para resgatar centenas de pessoas isoladas pelas inundações.

As chuvas torrenciais fizeram já transbordar rios e lagos, com as autoridades a reforçarem os apelos para que as populações abandonem as áreas em risco de inundação.

"O nível das águas está a subir e se não tomarem cuidados estarão a colocar em risco as vossas vidas", alertou o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.

c/Lusa