Florence. O pior está por vir, avisam autoridades nos EUA

17 Set, 2018

Segunda-feira de manhã, estavam contabilizados 17 mortos. Só na Carolina do Norte, quase mil pessoas foram retiradas de casa e 15 mil permanecem em abrigos.







As autoridades pedem que permaneçam ali ainda mais alguns dias.









Ou seja, segunda ou terça-feira, de acordo com os serviços meteorológicos dos EUA.







Em várias localidades ao longo de toda a semana, só será possível circular de barco.





A tempestade regista agora ventos de 45 quilómetros por hora e está a 230 quilómetros a oeste-nordeste de Greensboro, Carolina do Norte.



Deverá continuar a enfraquecer ao longo de segunda-feira mas os meteorologistas preveem que volte a ganhar força terça e quarta-feira.





As autoridades avisam que a precipitação intensa se irá manter manter nos próximos dias em partes da Carolina do Norte e no nordeste da Carolina do Sul, até Virgínia ocidental, e as inundações repentinas vão afetar áreas em toda a região sul atlântica ocidental.







Pelo menos mais 20 centímetros de chuva poderão cair em certas zonas, levando também a um risco elevado de deslizamentos de terras no oeste da Carolina do Norte.

Cidades-ilha







De Wilmington, o caso mais grave, foram retiradas até agora 400 pessoas. A cidade histórica na Carolina do Norte, com 177 mil habitantes e edificada numa península entre Cape Fear River e o Oceano Atlântico, está isolada do continente.

Estão a ser planeadas operações aéreas para levar água e alimentos a milhares de pessoas que recusaram fugir.







Os residentes esperam horas à porta de lojas e de restaurantes para conseguir necessidades básicas, como água potável. A polícia guarda as entradas dos recintos, deixando entrar apenas 10 pessoas de cada vez.

Próximo de Wilmington, a auto-estrada 17 está sob três metros de água. Ali próximo, os habitantes de Leland, cujas casas e negócios estão submersos, dizem que nunca viram nada assim.







O departamento do xerife e habitantes locais auxiliados por pessoas vindas do Texas, recolhem pessoas isoladas com barcos, salvando famílias inteiras, bebés, idosos e animais de estimação.

Recorde de precipitação

Mais de 641 mil casas continuam sem eletricidade na Carolina do Norte e do Sul e nos estados circundantes.







O furacão Florence quebrou todos os recordes para a queda chuva num furacão, ultrapassando o recorde anterior de 61 centímetros estabelecido em 1999 pelo furacão Floyd, que fez 56 mortos.

"Estes rios na Carolina do Norte que receberam chuva torrencial estão a vir na nossa direção", explicou McCaster. "Ainda não começaram a subir. Mas vão faze-lo. A questão é saber quanto vão subir e não sabemos".

