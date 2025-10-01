Portugueses que seguiam na flotilha humanitária foram detidos por Israel

Israel bloqueou a flotilha humanitária com destino a Gaza e já intercetou os principais navios. Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte foram detidos pelas forças israelitas. Acompanhamos aqui a situação ao minuto.
Reuters
Foto: Eduardo Munoz - Reuters
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirma que os três portugueses que participam na flotilha humanitária rumo a Gaza "são objeto de proteção consular e diplomática".
O movimento de solidariedade com a Palestina convocou uma ação de protesto urgente para esta quinta-feira, 2 de outubro, às 18h00, em frente à Embaixada de Israel em Lisboa, após o ataque israelita contra a Flotilha Global Sumud, uma frota marítima internacional com destino a Gaza. Várias ações de protesto estão convocadas para esta quinta-feira em todo o país.
Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, António Costa e Ursula von der Leyen, rejeitaram comentar a detenção de ativistas a bordo da flotilha internacional humanitária que se dirigia para Gaza.
O Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros divulgou um vídeo que supostamente mostra um oficial da marinha israelita a instruir a flotilha a mudar o seu curso para o porto israelita de Ashdod, "onde a ajuda passará por uma inspeção de segurança" antes de ser transferida para Gaza.
LEADER OF #GlobalSumudFlotilla THIAGO AVILA ANSWERS BACK THE IDF AND TELLS THEM TO STAND DOWN!!! pic.twitter.com/cgJo2zUf7I— Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025
A Turquia anunciou hoje ter retirado 11 pessoas que integravam a flotilha humanitária Global Sumud, que se dirige para Gaza, perante receios de um confronto com as autoridades israelitas.
Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, citado pela televisão estatal TRT, entre os ativistas que foram retirados encontram-se três cidadãos turcos.
O ministério turco não adiantou a nacionalidade dos restantes ativistas, nem as circunstâncias que os levaram a deixar a flotilha.
Estima-se em cerca de 500 os ativistas a bordo da meia centena de embarcações que integram a flotilha.
"No âmbito das operações de ajuda humanitária conduzidas por navios civis no Mediterrâneo Oriental, 11 pessoas, incluindo três cidadãos turcos, que tinham solicitado assistência, foram retiradas para terra pelas nossas Forças Navais", indicou o ministério em comunicado.
Na véspera, as Forças Armadas turcas tinham declarado que estavam preparadas, "se necessário", para realizar operações de assistência em coordenação com parceiros internacionais.
Os membros italianos da Flotilha Global Sumud, uma vez intercetados, serão transferidos para Israel "sem violência" e depois expulsos, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani.
"A abordagem estava prevista. Temos estado em contacto com o Governo de Israel e pedi ao ministro (dos Negócios Estrangeiros, Gideon) Sa`ar para que não houvesse ações violentas por parte das Forças Armadas de Telavive. Isso foi-me garantido", declarou Tajani em declarações à televisão pública RAI.
Explicou ainda que os planos atuais preveem que, uma vez abordada a flotilha, pelo menos os italianos serão transferidos para o porto israelita de Ashdod e depois expulsos com outros europeus por via aérea, especificou.
Por enquanto, Tajani pediu para que seja mantida a "calma" e explicou que os porta-vozes da flotilha lhe garantiram que a sua intenção é "não reagir" a uma eventual abordagem.
A bloquista Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício foram detidas, esta quarta-feira, pelas forças israelitas.
Foto: Reuters
Israel bloqueou a flotilha humanitária com destino a Gaza e intercetou dois dos principais navios. A deputada Mariana Mortágua estava em entrevista direta com a RTP quando a ligação foi cortada depois de a porta-voz bloquista ter referido que o barco onde segue estava a ser abordado por uma embarcação.