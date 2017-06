Fogo de Huelva afetou 8.486 hectares de mato e zonas arborizadas

Lusa 28 Jun, 2017, 12:07 | Mundo

De acordo com informações difundidas através da rede social Twitter, o responsável pelo gabinete de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, José Fiscal, refere-se à área ardida (8.486 hectares) acrescentando que o "perímetro do incêndio ascendeu a 10.900 hectares".

A mensagem destaca que dentro do perímetro, 2.414 hectares de superfície florestal ficaram intactos e que em "outras ardeu" apenas mato.

Os bombeiros espanhóis vão prolongar durante os próximos dias os trabalhos de extinção total do incêndio de Moguer dado como controlado na terça-feira.

As últimas informações recolhidas pela agência EFE junto das autoridades espanholas indicam que a tarefa dos bombeiros é a extinção de "pequenos pontos" que ainda se mantêm no perímetro do incêndio que atingiu o Parque Natural de Doñana, na Andaluzia.

Na noite de terça-feira a vigilância dos bombeiros incidia sobre o núcleo costeiro de Matalascañas.

Durante as últimas 24 horas regressaram a casa as últimas pessoas que tinham sido retiradas da zona do incêndio, no passado sábado.