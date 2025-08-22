Fome generalizada em Gaza. Israel ameaça com devastação se Hamas não aceitar termos

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

O Hamas disse que libertaria os reféns em troca do fim da guerra, mas rejeitou o desarmamento sem a criação de um Estado palestino.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) alertou que o plano de Israel para expandir as operações militares em Gaza teria consequências terríveis para os já exaustos 2,4 milhões de palestinianos em Gaza.

Fome confirmada pela primeira vez em Gaza



Prevê-se que as condições de fome se propaguem da província de Gaza para as províncias de Deir Al Balah e Khan Younis nas próximas semanas.

Israel nega fome em Gaza e acusa ONU de ouvir "mentiras do Hamas".

A Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) é uma iniciativa inovadora de 21 parceiros – composta por agências da ONU e ONG internacionais – para melhorar a análise e a tomada de decisões em matéria de segurança alimentar e nutrição.

Classificar como fome significa que a categoria mais extrema é acionada quando três limiares críticos – privação alimentar extrema, subnutrição aguda e mortes relacionadas com a fome – são ultrapassados. A análise mais recente afirma agora, com base em provas razoáveis, que estes critérios foram cumpridos.

Quase uma em cada quatro destas crianças sofria de subnutrição aguda grave (DAG), a forma mais letal, com impactos a curto e longo prazo.

Também o sistema de saúde de Gaza se deteriorou gravemente, o acesso a água potável e a serviços de saneamento foi drasticamente reduzido, enquanto as infeções multirresistentes estão a aumentar e os níveis de morbilidade — incluindo diarreia, febre, infeções respiratórias agudas e cutâneas — são alarmantemente elevados entre as crianças.

Israel nega fome em Gaza



Israel rejeitou que haja fome em Gaza e acusa a ONU de se basear "nas mentiras do Hamas", o grupo extremista palestiniano que controla a Faixa de Gaza.



"Não há fome em Gaza", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita num comunicado.



O IPC "acaba de publicar um relatório feito à medida para a falsa campanha do Hamas", disse a diplomacia de Israel num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



Para Israel, que acusou o IPC de ter ignorado as próprias regras e critérios, o relatório baseia-se "nas mentiras do Hamas, branqueadas por organizações com interesses particulares". O Ministério acrescentou que nas últimas semanas, a Faixa de Gaza "foi inundada por um afluxo maciço de ajuda em bens de primeira necessidade, o que provocou uma forte queda de preços".



"Todas as previsões feitas pelo IPC sobre Gaza durante a guerra revelaram-se infundadas e totalmente falsas", salientou o ministério.



"Esta avaliação também será deitada no lixo dos documentos políticos desprezíveis", acrescentou.



O Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelita que supervisiona os assuntos civis nos Territórios Palestinos Ocupados, também denunciou o relatório do IPC como "falso e tendencioso".



Num comunicado, o Cogat rejeitou "veementemente a afirmação de fome na Faixa de Gaza, e em particular na cidade de Gaza".



"Os relatórios e avaliações (...) do IPC (...) não refletem a realidade no terreno", disse o Cogat.



Para os militares israelitas, o relatório não leva em conta os esforços envidados nas últimas semanas para "estabilizar a situação humanitária na Faixa de Gaza", nem as informações transmitida pelo Cogat aos autores do documento.





c/ agências