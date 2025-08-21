Israel iniciou operação militar. Palestinianos fogem da Cidade de Gaza

Israel quer sinalizar que está a avançar com o seu plano de captura de toda a Cidade de Gaza, apesar das críticas internacionais.

Em comunicado, o Hamas acusou o líder israelita de continuar uma "guerra brutal contra civis inocentes na Cidade de Gaza" e criticou o que chamou de "desconsideração" por uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores regionais. Israel ainda não respondeu formalmente ao plano.



O Patriarcado Latino de Jerusalém, que supervisiona a única Igreja Católica de Gaza, localizada na Cidade de Gaza, disse ter recebido relatos de que os bairros próximos da pequena paróquia começaram a receber avisos de evacuação.

Apelos de cessar-fogo imediato

Fora de Jerusalém Oriental, que foi ocupada e anexada por Israel, vivem na Cisjordânia cerca de três milhões de palestinianos, para além de aproximadamente 500 mil israelitas que vivem em colonatos que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional.

Trégua de 60 dias

Israel ainda não apresentou uma resposta formal, mas as autoridades israelitas insistiram na terça-feira que não aceitariam mais um acordo parcial e exigiram um acordo abrangente que previsse a libertação de todos os reféns.

No entanto, há mais de uma semana, o exército israelita, que tomou aproximadamente 75 por cento do território palestiniano em mais de 22 meses de guerra, intensificou os seus ataques e operações na Cidade de Gaza, na parte norte do território.

Pelo menos 62.122 pessoas foram mortas em Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do território. Os números do ministério são citados pela ONU e outros como a fonte mais fiável de estatísticas disponíveis sobre as vítimas.





c/ agências

As tropas israelitas estabeleceram uma base nos arredores da cidade – que alberga mais de um milhão de palestinianos – após dias de intensos bombardeamentos e fogo de artilharia.Um porta-voz militar disse que as tropas já estavam a operar nas zonas de Zeitoun e Jabalia para preparar o terreno para a ofensiva, que o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou na terça-feira e que será submetida ao gabinete de segurança ainda esta semana.O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou estar a "encurtar os prazos" para a tomada do que descreveu como "os últimos bastiões terroristas" em Gaza.No sul do território, o exército israelita afirmou na quarta-feira ter matado cerca de dez combatentes do Hamas na zona de Khan Younis, ao repelir um ataque do seu braço armado, que alega ter matado um número desconhecido de soldados israelitas.O Governo israelita anunciou a sua intenção de conquistar toda a Faixa de Gaza após o fracasso das negociações indiretas com o Hamas sobre um cessar-fogo e o acordo de libertação de reféns no mês passado.Na quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), brigadeiro-general Effie Defrin, disse que o Hamas estava "abatido e ferido" após 22 meses de guerra.", acrescentou. "".Mas Defrin disse que as FDI "não estavam à espera" para iniciar a operação. "Iniciámos as ações preliminares e, neste momento, as tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a controlar os arredores da Cidade de Gaza.", acrescentou.Para "minimizar os danos aos civis", acrescentou, a população civil da Cidade de Gaza seria avisada para evacuar, por questões de segurança.Um porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, gerida pelo Hamas, Mahmoud Bassal, disse à AFP, na terça-feira, que a situação era "muito perigosa e insuportável" nos bairros de Zeitoun e Sabra.A agência informou que os, informou a agência.Defrin afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão também a fazer todos os possíveis para evitar danos nos 50 reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza, dos quais se acredita que 20 estejam vivos. As suas famílias manifestaram receios de que as pessoas na Cidade de Gaza possam estar em perigo devido a uma ofensiva terrestre.A campanha militar de Israel provocou uma devastação generalizada na Faixa de Gaza, que antes da guerra albergava cerca de 2,3 milhões de palestinianos. Muitos edifícios, incluindo casas, escolas e mesquitas, foram destruídos, enquanto os militares acusaram o Hamas de operar dentro das infraestruturas civis, o que o Hamas nega.O avanço israelita levou o secretário-geral da ONU, António Guterres, a renovar os apelos para um cessar-fogo imediato "para evitar a morte e a destruição" que um ataque "inevitavelmente causaria".O secretário-geral da ONU exortou ainda Israel a reverter a decisão de expandir a construção de colonatos "ilegais" na Cisjordânia.O plano de colonização israelita, que dividiria a Cisjordânia ocupada e a isolaria de Jerusalém Oriental, foi anunciado na semana passada e recebeu o aval final de uma comissão de planeamento do Ministério israelita da Defesa na quarta-feira.O CICV alertou para uma situação catastrófica tanto para os civis palestinianos como para os reféns caso a atividade militar em Gaza se intensifique.. O que precisam não é de mais pressão, mas de alívio. Não de mais medo, mas de uma oportunidade de respirar. Precisam de ter acesso ao essencial para viver com dignidade: alimentos, material médico e de higiene, água potável e abrigo seguro", referiu um comunicado.. As vidas dos reféns também podem estar em risco", acrescentou.O Comité Internacional da Cruz Vermelha apelou a um cessar-fogo imediato e à passagem rápida e desimpedida de assistência humanitária por GazaOs mediadores Catar e Egito estão a tentar garantir um acordo de cessar-fogo e apresentaram uma nova proposta para uma trégua de 60 dias e a libertação de cerca de metade dos reféns, que o Hamas aceitou na segunda-feira.Os restantes reféns seriam libertados numa segunda troca, dentro do período de tréguas, durante o qual serão realizadas negociações para um cessar-fogo permanente.“O anúncio feito pelo exército de ocupação terrorista do início de uma operação contra a Cidade de Gaza e os seus quase um milhão de residentes e deslocados (...) demonstra (...) um flagrante desrespeito pelos esforços desenvolvidos pelos mediadores" no sentido de um acordo de cessar-fogo e da libertação dos reféns."Embora (o Hamas) tenha anunciado a sua concordância com a última proposta apresentada pelos mediadores, (Israel) insiste em continuar a sua guerra bárbara", acrescentou o movimento palestiniano em comunicado.O exército israelita lançou uma campanha em Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram feitas reféns.