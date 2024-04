Força Aérea Portuguesa interceta dois aviões russos perto do espaço aéreo da NATO

Uma dupla de F-16M portugueses, que se encontram na Base Aérea de Siauliai, no âmbito da missão da NATO na Lituânia, intercetaram e identificaram as aeronaves, provenientes da Federação Russa, destacou a FAP na nota.



"Estas foram acompanhadas pelos caças lusos até à fronteira dos estados bálticos", frisou.



O alerta foi dado ao início da tarde de segunda-feira pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas de Uedem, quando duas aeronaves não identificadas se encontravam a sobrevoar águas internacionais em aproximação ao Espaço Aéreo NATO sem plano de voo, explicou a FAP.



"A missão foi concluída com sucesso demonstrando assim o elevado estado de prontidão e proficiência do destacamento português", realçou ainda.



A missão portuguesa da NATO na Lituânia conta com quatro F-16M e um contingente de até 95 militares da Força Aérea.