A tripulação da Força Aérea ao serviço da Frontex, em patrulha no Mar Mediterrâneo, detectou uma embarcação com dezenas de migrantes que, sem razão aparente, explodiu. Os tripulantes ficaram à deriva no mar.



A Força Aérea Portuguesa resgatou os náufragos com recurso a um bote salva-vidas e contou ainda com o apoio do Centro de Buscas e Salvamento de Almeria.