Forças curdas lançam campanha contra grupo Estado Islâmico

"Em cooperação com as forças da coligação internacional (...) e o exército iraquiano, as nossas forças lançaram uma campanha designada `Dissuasão do terrorismo` para encontrar as células da organização terrorista Daesh (acrónimo árabe do EI) no leste do país, ao longo do rio Khabur e da fronteira sírio-iraquiana", anunciaram num comunicado as FDS, dominadas pelos combatentes curdos.

Os ataques do EI "aumentaram recentemente, o que representa uma ameaça real (...) para a estabilidade e segurança" nesta região, adianta o comunicado.

Após ter autoproclamado em 2014 um "califado" numa parte da Síria e do Iraque, o EI foi acumulando derrotas até à perda do seu último bastião na Síria em março de 2019.

Mas os `jihadistas`, que voltaram à clandestinidade, continuam a realizar ataques mortíferos, nomeadamente no vasto deserto do centro da Síria, que se estende da província de Homs (centro) à de Deir Ezzor (leste).

Os ataques têm como alvo o exército sírio e aliados, assim como as forças curdas, há muito tempo apoiadas pelos Estados Unidos na sua luta contra o EI.

Desde março de 2019, as forças curdas, com apoio da coligação anti-EI, continuaram a perseguir as células adormecidas de `jihadistas` sem conseguir conter a sua ação.

Na quinta-feira, os Estados Unidos exortaram os aliados a continuarem a ajudar financeiramente a luta contra o EI apesar da crise económica provocada pela pandemia do novo coronavírus.