Mundo
Guerra no Médio Oriente
Forças de Israel operam em "grandes contingentes" no sul do Líbano
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que as forças armadas estavam a operar com "grandes contingentes em terra" no sul do Líbano e a assumir o controlo de "áreas estratégicas", segundo um comunicado publicado esta terça-feira,
Palavras proferidas na abertura de uma reunião do gabinete de segurança, após a expansão das operações terrestres israelitas em território libanês, para além da linha de demarcação estabelecida por Israel a vários quilómetros dentro do território libanês.
Netanyahu anunciou segunda-feira que a guerra prosseguia contra a guerrilha libanesa pró-iraniana do Hezbollah, prometendo "esmagar" o grupo.
As primeiras operações realizaram-se por via aérea, tendo-se seguido agora o avanço terrestre.
Esta terça-feira, e já com um grande contingente militar presente no Líbano, Netanyahu afirmou que Israel estava a “fortificar” a sua chamada “zona de segurança” em território libanês.
“Sob a minha direção e a do ministro da Defesa, juntamente com o chefe do Estado-Maior [do Exército], estamos a aprofundar a nossa operação no Líbano”, declarou.
Os ataques do exército israelita intensificaram-se em todo o Líbano, à medida que as tropas avançam para o interior do país.
“Sob a minha direção e a do ministro da Defesa, juntamente com o chefe do Estado-Maior [do Exército], estamos a aprofundar a nossa operação no Líbano”, declarou.
Os ataques do exército israelita intensificaram-se em todo o Líbano, à medida que as tropas avançam para o interior do país.
Hezbollah retalia
O grupo armado libanês emitiu vários comunicados nas últimas horas, nos quais alega ter atingido posições do exército israelita no sul do Líbano, onde as tropas estão estacionadas no âmbito da invasão terrestre.
O Hezbollah afirmou ter alvejado tropas israelitas estacionadas em Shamaa, no sul do Líbano, e atingido o quartel de Branit com dois drones.
Noutro ataque, o grupo afirmou ainda ter alvejado um veículo militar israelita na cidade de Bint Jbeil com um drone.
O grupo alegou ainda ter abatido drones israelitas sobre as cidades de Srifa e Deir Kifa, no sul do Líbano.
O grupo armado libanês emitiu vários comunicados nas últimas horas, nos quais alega ter atingido posições do exército israelita no sul do Líbano, onde as tropas estão estacionadas no âmbito da invasão terrestre.
O Hezbollah afirmou ter alvejado tropas israelitas estacionadas em Shamaa, no sul do Líbano, e atingido o quartel de Branit com dois drones.
Noutro ataque, o grupo afirmou ainda ter alvejado um veículo militar israelita na cidade de Bint Jbeil com um drone.
O grupo alegou ainda ter abatido drones israelitas sobre as cidades de Srifa e Deir Kifa, no sul do Líbano.