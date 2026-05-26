Forças de Israel operam em "grandes contingentes" no sul do Líbano

Palavras proferidas na abertura de uma reunião do gabinete de segurança, após a expansão das operações terrestres israelitas em território libanês, para além da linha de demarcação estabelecida por Israel a vários quilómetros dentro do território libanês.





Netanyahu anunciou segunda-feira que a guerra prosseguia contra a guerrilha libanesa pró-iraniana do Hezbollah, prometendo "esmagar" o grupo.

As primeiras operações realizaram-se por via aérea, tendo-se seguido agora o avanço terrestre.





Esta terça-feira, e já com um grande contingente militar presente no Líbano, Netanyahu afirmou que Israel estava a “fortificar” a sua chamada “zona de segurança” em território libanês.



“Sob a minha direção e a do ministro da Defesa, juntamente com o chefe do Estado-Maior [do Exército], estamos a aprofundar a nossa operação no Líbano”, declarou.



Os ataques do exército israelita intensificaram-se em todo o Líbano, à medida que as tropas avançam para o interior do país.