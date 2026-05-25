Israel intensifica ataques para "esmagar" Hezbollah no Líbano

A declaração foi publicada por Netanyahu num vídeo no seu canal de Telegram.





"Intensificaremos os ataques, aumentaremos a sua potência e esmagaremos o Hezbollah". "E não vamos parar”, afirmou o primeiro-ministro israelita. Enquanto os Estados Unidos e o Irão tentam finalizar os termos de um acordo para pôr fim às hostilidades no Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita declarou que, "não estamos a abrandar o ritmo; pelo contrário, pedi aceleração".





Netanyahu afirmou que o exército iria desferir "fortes golpes" contra o Hezbollah, acrescentando que, na guerra contra o grupo xiita armado apoiado pelo Irão, Israel matou já 600 dos seus membros nas últimas semanas.



O líder de Israel ordenou especificamente ao exército israelita que intensificasse os seus ataques aéreos no Líbano.



Pouco depois, os militares anunciaram ataques em curso contra “infraestruturas” do grupo armado no Vale do Bekaa, no leste do país, e noutras regiões.

Visados mais de 70 alvos





O exército israelita reivindicou a destruição nestes ataques de mais de 70 infraestruturas do movimento islamita pró iraniano e de "terroristas (do movimento) que operavam em motociclos". "Na região de Tiro, foram visados cerca de 10 centros de comando, depósitos de armas e outras instalações de infra-estruturas utilizadas pelo Hezbollah", adiantaram as IDF em comunicado.





Os media locais deram conta de 15 mortos em ataques no sul do país. A Agência Nacional de Notícias do Líbano relatou um êxodo de pessoas dos subúrbios do sul de Beirute.





As Forças de Defesa de Israel proibiram entretanto aglomerações de mais de 50 pessoas em espaços abertos e nas cidades junto à fronteira com o Líbano, durante a maior parte do dia de terça-feira.



As escolas do norte de Israel também vão permanecer hoje encerradas por ordem dos presidentes de câmara das respetivas cidades, após trocas de ataques entre as tropas israelitas e a milícia xiita libanesa pró-Irão Hezbollah.



Numa publicação nas redes sociais, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciou uma ordem que reduz os limites para as aglomerações, que passarão a ser de "até 50 pessoas em espaços abertos e até 200 pessoas em edifícios, em vez de 200 pessoas em espaços abertos e 600 pessoas em edifícios".



A ordem, especificou, aplica-se às comunidades localizadas ao longo da fronteira com o Líbano.



O porta-voz enfatizou ainda que a situação em relação às atividades educativas permanece inalterada.



No entanto, o Conselho Regional do Norte de Israel suspendeu as aulas durante todo o dia devido às contínuas trocas de ataques entre as IDF e o Hezbollah, de acordo com um anúncio do presidente do conselho, Shimon Gueta, divulgado pelo jornal Jerusalem Post. "Obrigado a agir"

De acordo com a agência de notícias estatal libanesa, NNA, os ataques israelitas no sul atingiram dois carros e uma mota perto da cidade de Jarmaq, especificamente em estradas que ligam a cidade a Kfar Raman e Jardali.



Outras três pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque aéreo contra um edifício em Al Dueir e durante a tarde quatro pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque aéreo israelita ao cemitério de Kafar Reman, segundo a mesma fonte.



As forças israelitas, adianta, bombardearam Kafar, no distrito de Bint Yebeil, destruíram um edifício comercial na estrada Habush-Nabatiye tendo ainda realizado intensos bombardeamentos nas cidades de Frun, Hadatha, Tulén, Safad al-Batij, Al-Yamiya, Aita al-Jabal e Haris. O porta-voz do exército israelita em árabe, Avichai Adrai, emitiu esta manhã ordens de evacuação para dez cidades do sul do Líbano --- Kfar Raman, Nabatiye al-Tahta, Al-Luiza, Sajd, Ain Qana, Haruf, Zibdin, Al-Dauir, Adshit al-Shaqif e Majdun --- em antecipação de bombardeamentos contra alegados membros do movimento islamita Hezbollah, aliado do Irão.







"Considerando as violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo terrorista Hezbollah, o exército vê-se obrigado a agir com firmeza contra ele", afirmou Adrai.



"Qualquer pessoa próxima de elementos do Hezbollah, das suas instalações e equipamentos de combate está a colocar a sua vida em risco", concluiu.





Em retaliação, o Hezbollah disse ter atacado três quartéis e um posto militar no norte de Israel.





c/agências