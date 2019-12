Forças de segurança francesas em alerta máximo na passagem de ano

O Ministro francês do interior anunciou o destacamento de 100 mil polícias apoiados por militares para os festejos de passagem de ano. Christophe Castaner sublinhou que as festividades ocorrem quando se verifica um risco elevado de ações terroristas e persistem no país focos de tensão. O Ministro disse que não haverá folgas na véspera de ano novo para as forças de segurança.