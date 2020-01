Fórum Mundial do Holocausto. Líderes políticos alertam para perigos atuais do anti-semitismo

O primeiro-ministro de Israel apelou à comunidade internacional para agir contra o regime do Irão. O apelo foi feito durante o fórum mundial do Holocausto onde vários líderes políticos mundiais recordaram o genocídio nazi e alertaram para os perigos atuais do anti-semitismo.