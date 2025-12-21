Foto de Trump entre os 16 ficheiros desaparecidos do portal sobre Epstein

Um dia depois de serem publicados, pelo menos 16 ficheiros desapareceram do portal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o caso Jeffrey Epstein, de acordo com a agência Associated Press. Entre os documentos em falta está uma fotografia de Donald Trump.



Até ao momento não foi dada qualquer explicação pela Administração do presidente norte-americano para o desaparecimento destes dados, que incluem também imagens de pinturas retratando mulheres nuas.



Uma das fotografias em falta revelava Donald Trump ao lado de Jeffrey Epstein, Melania Trump e Ghislaine Maxwell, associada de longa data de Epstein.



O presidente dos Estados Unidos tem vindo a negar consistentemente qualquer conhecimento dos crimes de Epstein e disse que se distanciou do seu antigo amigo há anos.



Vários políticos e alegadas vítimas de Jeffrey Esptein vieram já criticar veementemente a Administração Trump pela publicação apenas parcial do enorme dossier, cujos documentos foram censurados e fotos apagadas.



Numa publicação na rede social X, os democratas da comissão de supervisão da Câmara dos Representantes questionaram o desaparecimento da fotografia de Trump. “O que mais está a ser encoberto? Precisamos de transparência para o público americano”, defenderam.



As dezenas de milhares de páginas tornadas públicas ofereceram pouca informação nova sobre os crimes de Epstein ou sobre as decisões da acusação que lhe permitiram evitar acusações federais graves durante anos.



Não aparecem alguns dos materiais mais aguardados, incluindo entrevistas do FBI com vítimas e memorandos internos do Departamento de Justiça.



Os registos, cuja divulgação é obrigatória por uma lei recente aprovada pelo Congresso, quase não mencionam várias figuras poderosas há muito associadas a Epstein, incluindo o antigo príncipe Andrew da Grã-Bretanha, reacendendo questões sobre quem foi investigado, quem não foi e o quanto as revelações contribuem realmente para a responsabilização pública.



c/ Lusa