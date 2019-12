França. Cerca de 700 mil pessoas em manifestação histórica

Esta manifestação poderá ser uma das maiores de sempre em França. Estima-se que há 700 mil pessoas a protestar em França, esta quinta-feira. O número é do Ministério da Administração Interna e suscitou euforia entre os manifestantes quando foi anunciado.





A polícia deteve na Praça da República mais de 60 membros do "Black Block", que pegaram fogo a caixotes do lixo, motas e trotinetes. Os bombeiros apenas podem avançar com protecção policial. Ao contrário da polícia, os bombeiros costumam ser aplaudidos pelos manifestantes.