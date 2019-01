França: "coletes amarelos" ponderam participar em greve geral

RTP23 Jan, 2019, 15:28 / atualizado em 23 Jan, 2019, 15:39 | Mundo

Eric Drouet, camionista e figura emblemática do movimento dos "coletes amarelos", celebrizou-se por ter sido preso quando manteve a convocatória de uma manifestação por altura do Natal, quando o movimento já parecia começar a refluir. A sua prisão suscitou uma vaga de solidariedade, que foi tomada como um segundo fôlego do movimento, e durou até à sua libertação.





Agora surgiu a secundar a convocatória de greve da CGT para 5 de fevereiro, com um apelo que lançou através do facebook no sentido de que essa greve se converta num "bloqueio total". Entretanto, a iniciativa de Drouet já teve pelo menos uma repercussão de peso, ao ser apoiada pelo popular porta-voz do Novo Partido Anticapitalista (NPA), Olivier Besancenot.







Em declarações citadas no diário Le Monde , Besancenot propõe que os dirigentes políticos da esquerda levem a cabo "na segunda feira um grande encontro unitário para apoiarem a greve geral de dia 5 e para lutarem juntos contra a repressão".O porta-voz do NPA defendeu mesmo que nessa data se iniciasse uma "greve ilimitada", até à obtenção das principais reivindicações que estão na ordem do dia.





Besancenot lembrou que "existe uma mobilização inédita, histórica, que não é simplesmente a resistência contra um projecto, mas que é por alguma coisa". E acrescentou que "talvez seja agora o momento da convergência", porque "precisamos de uma mobilização clara contra a repressão, pelos salários e pela distribuição das riquezas".