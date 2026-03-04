Mundo
Guerra no Médio Oriente
França condena guerra mas reforça meios militares no Mediterrâneo
O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a intervenção militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
Macron explicou ao país a gravidade desta guerra no Médio Oriente e afirma que o Irão é o principal responsável pelo que se está a passar na região. Contudo, os Estados unidos e Israel lançaram um ataque fora do âmbito do Direito Internacional, o que a França não aprova.As autoridades francesas já ordenaram o repatriamento dos seus cidadãos no países afetados, mas primeiro os mais vulneráveis.
Quanto à defesa, o presidente francês fala num reforço de meios militares, sendo que as forças militares já abateram alguns drones, em apoio aos aliados franceses.
Rosário Salgueiro - Antena 1Chipre é um desses aliados e Macron afirma que já fez deslocar para o Mediterrâneo vários meios, incluindo o porta-aviões francês Charles de Gaulle.